Laura Torrisi, brutta disavventura: “Senza acqua e gas”, c’entra il maltempo

Paura a casa dell’attrice per via del maltempo: “Rimasta senza acqua e gas”

Il maltempo si è abbattuto fortemente su praticamente tutta l’Italia. Il caldo bestiale che ha strozzato lo Stivale in questi mesi ha lasciato posto a violenti nubifragi, che hanno arrecato non pochi danni in vari angoli del Paese. E anche i vip hanno fatto le spese della tempesta delle ultime ore, con la Toscana che è stata una delle regioni maggiormente colpite. Ne sa qualcosa l’attrice Laura Torrisi, ex compagna del celebre artista Leonardo Pieraccioni. La showgirl toscana, che vive nei pressi di Firenze, è stata colpita dalla tempesta e ha raccontato via social quanto accaduto

Grazie dei messaggi, stiamo bene. Senza acqua nè corrente da 24 ore ma almeno il tempo sembra darci tregua (per ora). Siamo ancora in allerta gialla. Attendiamo la protezione civile e gruppo elettrogeno

ha raccontato su Instagram la ex concorrente del Grande Fratello.

Laura Torrisi fa i conti con la tempesta: “Ripuliamo dai danni”

Piogge a raffica, vento fortissimi e tanta tensione hanno stretto al collo gli abitanti toscani. Laura Torrisi ha raccontato sui propri canali social la propria esperienza personale con il maltempo che sta spaventando l’Italia in questi giorni. Adesso il peggio sembra fortunatamente alle spalle per l’abitazione dell’attrice toscana, che sempre su Instagram ha aggiornato in questo modo i fan: “Siamo in attesa del ripristino delle utenze. nel frattempo ripuliamo dai danni e dentro e fuori casa. Be positive sempre e comunque” – il grido di speranza dell’artista e modella che ha invitato i follower a non lasciarsi abbattere da quanto sta accadendo nelle ultime ore – .

L’attrice posta gli effetti del maltempo e poi ironizza

Sono diversi i vip che hanno fatto i conti con il cattivo tempo, tra cui Federica Panicucci, che nelle scorse ore ha raccontato una serata complicata a causa della forte pioggia incontrata in vacanza. Nelle scorse ore Laura Torrisi ha messo al corrente i suoi fan di quanto le fosse accaduto, postando su Instagram anche alcuni scatti raffiguranti i danni del maltempo a casa sua, ma ironizzando anche piazzando piatti e bicchieri sotto l’acqua e mostrando ironicamente la sua “nuova lavastoviglie”.