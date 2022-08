Federica Panicucci, brutto incidente in bici: “Sfasciata, rovinata a terra”

Caduta dalla bici per la conduttrice di Mattino 5: “Mi sono sfasciata un ginocchio”

Giornata sfortunata per Federica Panicucci quella di ieri. La conduttrice è caduta in bici facendosi male a un ginocchio. A documentare l’accaduto è stata lei stessa pubblicando su Instagram Stories le immagini delle escoriazioni. Una giornata poco fortunata per lei che ha dovuto fare i conti anche con il maltempo e l’impossibilità di stare in spiaggia. “Bene dai, caduta con la bicicletta, scivolata sugli aghi di pino”, ha raccontato la presentatrice che poi ha aggiornato i suoi fans mentre era a cena con Marco Bacini entrando nel dettaglio:

“Stavo curvando, a Forte dei Marmi c’è stata questa tromba d’aria e le strade sono piene di aghi di pino, non andavo neanche veloce per fortuna però la bici ha fatto l’effetto scivolata”.

La signora delle mattine di Canale5 ha poi raccontato che il compagno, con lei durante la passeggiata in bici, si è girato e l’ha vista “rovinata a terra”.

“Mi sono sfasciata un ginocchio, vabbè capita”.

Queste le parole della presentatrice che ha voluto però tranquillizzare successivamente tutti.



Federica Panicucci tranquillizza tutti dopo la caduta in vacanza: come sta adesso

“Mi state scrivendo in tantissimi per sapere come va, come sto dopo la mia caduta in bici, volevo dirvi che sto benissimo”.

Sono state queste le parole rassicuranti della conduttrice di Mattino Cinque News per i suoi numerosissimi followers che si sono preoccupati dopo la notizia del piccolo incidente. Le escoriazioni sul ginocchio (come visibili nella foto in basso) e la mano non hanno fermato la presentatrice che si è concessa una cena romantica con il compagno in uno dei suoi ristoranti preferiti a Forte dei Marmi: “Io sono con il mio cerotto sulla gamba, ho messo anche i pantaloni, mi sono sfasciata un po’ la mano ma va bene, niente di che”.



Vacanze interrotte per la conduttrice di Canale5: “Siamo dovuti scappare per la pioggia”

Dopo la fuga romantica alle Maldive con il compagno Marco Bacini, purtroppo già terminata, Federica Panicucci sta trascorrendo le ultime settimane di vacanza a Forte dei Marmi ma di recente il maltempo ha creato qualche disguido. La conduttrice ha raccontato di essere “scappata per la pioggia” durante una cena a Portofino e ha dovuto rinunciare poi alla giornata al mare a causa del vento e dei nuvoloni neri. Su Instagram Stories ha mostrato i danni della tromba d’aria di ieri sul gazebo del Twiga e, in attesa del ritorno del sole, si è concessa una passeggiata sulla spiaggia con il compagno.