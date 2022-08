Licia Nunez rompe il silenzio: “Ecco cosa penso di Nicolas Vaporidis”

La ex naufraga commenta il trionfo di Nicolas Vaporidis: “Ecco cosa penso di Nicolas Vaporidis”

L’avventura all‘Isola dei famosi l’ha resa più forte, adesso Licia Nunez è pronta a riprendere in mano il suo futuro lontano dall’Honduras. Nel corso di una recente intervista al settimanale Vero TV, l’attrice ex partecipante sia del reality condotto da Ilary Blasi che del GF Vip, ha vuotato il sacco raccontando l’esperienza in Sudamerica, commentando momenti salienti ed esprimendosi sul trionfatore Nicolas Vaporidis. L’attore romano di origini greche è uscito con le braccia al cielo dall’Isola, un trionfo che Licia aveva messo in preventivo, pur facendo il tifo per una presenza femminile:

La vittoria di Nicolas non mi ha sorpreso, anche se fino all’ultimo ho sperato che trionfasse una donna. Facevo il tifo per Carmen Di Pietro, perchè secondo me ha fatto il percorso più lineare e divertente. Ritengo sia stato anche il concorrente meno aggressivo

Licia Nunez ricorda l’esperienza nell’altro reality: “Era una bolla con una marea di comfort”

Non solo Isola dei famosi, Licia Nunez è stata una delle concorrenti più forti della quarta edizione del GF Vip, la prima targata Alfonso Signorini. L’attrice ha compiuto un percorso molto importante nel programma Endemol, giungendo ben oltre la metà del cammino e così ha ricordato i suoi trascorsi a Cinecittà in una intervista a Vero TV: “La casa del GF Vip è come una bolla con una marea di comfort a disposizione. Se potessi tornare indietro o mi venisse data un’altra possibilità sicuramente farei l’Isola” – ha svelato la Nunez – .

L’attrice confessa: “Ecco cosa ho pensato quando mi hanno proposto il programma”

L’esperienza in Honduras non è stata priva di difficoltà per Licia Nunez, che intervistata dal settimanale Vero TV ha ricordato le sue sensazioni al momento della proposta di partecipazione all’Isola dei famosi 2022: “Quando mi è arrivata la proposta ho pensato subito che fosse il progetto giusto al momento giusto. Venivo da un momento difficile, probabilmente anche di depressione” – ha confessato l’artista nell’intervista al giornale – . Un cammino che ha ridato forza e slancio sia alla Licia persona che all’attrice, ora più determinata che mai a riprendersi le scene con forza.