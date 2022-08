Lutto nel cinema: morta Stefania Benenato, sorella dell’attore Franco Franchi

Si è spenta la sorella dell’attore e comico Franco Franchi: era malata di Alzheimer

Giornata di lutto per il mondo del cinema: è delle ultime ore, infatti, la notizia della morte di Stefania Benenato, sorella di Francesco Benenato, attore che tutti ricordano con il nome d’arte di Franco Franchi, scomparso trent’anni fa. La donna era originaria di Palermo e, pur non avendo seguito le orme del fratello, non era un volto sconosciuto al pubblico televisivo italiano, essendo stata invitata più volte in tv: l’abbiamo vista negli ultimi anni, tra gli altri programmi, a Soliti Ignoti e a La prova del cuoco. “Aveva la battuta sempre pronta” si legge su PalermoToday, tra le prime testate giornalistiche a lanciare in rete la notizia della sua scomparsa, avvenuta ieri.

Stefania Benenato è morta all’età di 89 anni: oggi i funerali ai Rotoli, dove verrà sepolta

Sempre dalla testata menzionata nel paragrafo precedente, apprendiamo che la sorella di Franco Franchi, il cui nome all’anagrafe in realtà non è Stefania bensì Stefana, verrà sepolta nel cimitero palermitano dei Rotoli, località presso la quale oggi verranno celebrati i suoi funerali. Sempre con il sorridso sulle labbra, la donna ha dedicato praticamente gran parte della sua vita alla memoria del fratello morto nel 1992, famoso per il duo comico che ha formato con il collega Ciccio Ingrassia. In occasione delle sue ospitate in tv, come quelle avvenute su Rai1 citate nel paragrafo precedente, ha raccontato molti aneddoti legati alla carriera dell’amato fratello. E proprio il figlio del fratello l’ha ricordata con un toccante messaggio che recita:

Era la mia zia preferita perché aveva la stessa simpatia di mio padre. Purtroppo non ci vedevamo da alcuni anni perché la malattia le impediva di riconoscere i suoi affetti più cari.

“Era gioiosa con tutti perciò la ricorderò sempre con il sorriso” ha poi concluso il nipote Massimo Benenato.

Stefania Benenato e l’omaggio al fratello Franco Franchi e a Ciccio Ingrassia

Infine, ancora da Palermo Today apprendiamo che l’impegno dela donna, sempre affiancata dall’amico Giuseppe Li Causi (ossia lo storico di Franco Franchi, che vediamo con lei nella foto in alto) per la memoria del fratello ma anche di Ciccio Ingrassia, ha avuto il suo culmine quando nel rione Monte di Pietà di Palermo è stata affissa una targa in ricordo dei due attori, ai quali è stata dedicata una piazza della città.