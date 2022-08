Màkari, la terza stagione si farà: spoiler e anticipazioni dallo scrittore

Scritto da Liliana Morreale , il Agosto 28, 2022 , in Serie & Film Tv

Màkari è ufficiale: si farà la 3^ stagione con Claudio Gioè ed Ester Pantano

Visto il successo degli ascolti non c’erano dubbi ma adesso c’è la conferma ufficiale: Màkari 3 si farà ed a rivelare la notizia in anteprima è lo scrittore racalmutese Gaetano Savatteri. Il ‘padre’ dei romanzi da cui è tratta la fiction di Rai1, infatti, in una lunga intervista concessa a Gente, senza sbilanciarsi troppo, ha anticipato:

“So che si sta progettando la terza stagione. Sui tempi e i modi sinceramente non so ancora nulla. Però qualcosa, vedrete, succederà.”

Insomma non si ancora quando, non c’è una data precisa ma presto le avventure del giornalista Saverio Lamanna e tutti i protagonisti che gravitano attorno all’immaginaria cittadina siciliana, torneranno in onda con le puntate inedite della nuova stagione.

Anticipazioni e spoiler sulla fiction, Gaetano Savatteri: “Nuove avventure per Saverio Lamanna”

Lo scrittore siciliano che ha scritto i romanzi da cui è tratta la fiction di Rai1, durante l’intervista al magazine, ha fornito delle anticipazioni su Màkari 3 o meglio sul suo romanzo, dal titolo Ferragosto è capo d’inverno che ha per protagonisti Saverio Lamanna, Suleima e Piccionello. Lo scrittore ha rivelato che la trama ruota attorno all’arrivo in Sicilia di una coppia del nord d’Italia con un figlio di 15 anni che dopo la pandemia decide di cambiare vita e trasferirsi vicino al mare.

“Una sera i nostri eroi, Lamanna, Piccionello e Suleima, vengono invitati a cena da questa coppia, ma a tavola non si siederanno mai perché il figlio sembra che sia stato rapito.”

ha anticipato Savatteri. Insomma nuove avventure attenderanno il giornalista ed investigatore Lamanna nella 3^ stagione della serie.

Màkari, lo scrittore ammette: “In estate c’è meno paura di guardare nei delitti”

Infine Gaetano Savatteri ha concluso l’intervista rilasciata a Gente rivelando perché, secondo lui, in estate molti lettori sono alla ricerca dei libri gialli. Lo scrittore, riprendendo un’espressione di un altro scrittore siciliano Gesualdo Bufalino ha ammesso: “In Estate è maggiore la luce ed abbiamo tutti meno paura di guardare dentro l’oscurità, nel lutto, dentro misteri nei delitti. È come se l’Estate con la sua luminosità si aprisse e si concedesse ai misteri.”