Maria De Filippi, rivelazione di una collega: “Amici? All’inizio era disperata”

Amici, Lella Costa svela: “All’inizio non voleva condurlo, era disperata”

Si avvicina settembre ed anche il ritorno dei programmi più amati e seguiti della televisione, elenco che deve contenere anche Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, che nonostante abbiano più di vent’anni fanno record di ascolti soprattutto tra i giovanissimi, ragazzi che all’epoca delle prime puntate non erano ancora nati. Stupisce, quindi, il fatto che la De Filippi sia arrivato alla conduzione quasi per caso e che all’inizio non voleva proprio cimentarsi in questa professione. Il settimanale DiPiù, infatti, ha raccolto le dichiarazioni di Lella Costa, attrice e conduttrice. In pochi sanno che negli anni novanta il talk Amici, molto diverso dall’attuale talent, è stato ideato dalla moglie di Maurizio Costanzo ma condotto da Lella Costa che quando rimase incinta le chiese di condurlo ma lei, disperata, non voleva.

Maria De Filippi, la rivelazione della collega: “Non accettò la conduzione a cuor leggero”

Nel dettaglio, il settimanale DiPiù riporta integralmente l’aneddoto raccontato da Lella Costa:

“Quando scoprii di essere incinta della mia seconda figlia, le dissi che non ero in grado di condurre la nuova stagione. Maria passò l’estate a telefonarmi, mi diceva: ‘Tra i nomi che mi propongono per sostituirti non c’è nessuno che mi convinca, sono disperata.'”

Alla fine non riuscirono a trovare nessuno adatto al ruolo e dunque Maurizio Costanzo, all’epoca produttore di Amici, propose alla De Filippi la conduzione. “Lei non accettò a cuora leggero” ha concluso la Costa, ma invece da lì partì la sua carriera che anno dopo anno è esplosa fino a renderla una delle conduttrici più apprezzate della televisione.

La conduttrice di Canale5 non ha dubbi: “Il mio segreto è che ho lavorato tanto”

Il settimanale sopra menzionato riporta anche delle dichiarazioni di Maria De Filippi, dall’incontro con Maurizio Costanzo che da quasi trent’anni è suo marito, all’arrivo nel 2002 del figlio Gabriele, che oggi ha trentadue anni e che definisce la gioia più grande della sua vita, fino ad un grave lutto che l’ha segnata. Per quanto riguarda il suo successo professionale, invece, la conduttrice alla fine ha ammesso: “La qualità più importante che mi ha permesso di arrivare dove sono arrivata è che ho lavorato tanto.”