Maria De Filippi segnata da un grave lutto: “È un dolore mai smaltito”

“È un dolore mai davvero smaltito”, lo sfogo inaspettato della conduttrice di Canale5

Ha rotto il silenzio aprendosi a 360 gradi Maria De Filippi sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi. La conduttrice Mediaset ha ammesso di non aver mai superato la perdita dei genitori e ha raccontato sulla morte del padre:

“Avevo 30 anni e non ero preparata a questa perdita. Un dolore mai davvero smaltito. Un lutto mai superato”.

La signora dei pomeriggi rosa di Canale5 ha ammesso di aver messo “solo un tappo” al dolore, così come ha fatto per la morte della madre, chiudendo in una armadio le sue cose per non aprirlo più. Ha ammesso di avere paura della morte, anche se è consapevole che si tratta del ciclo della vita non riesce ad accettarla e la vive con un senso di “passiva e inevitabile rassegnazione”.



Maria De Filippi spiazza tutti: “Sogno di prendere la vita con più leggerezza”

Sta trascorrendo le vacanze ad Ansedonia con il marito Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele La conduttrice di Canale5 che presto tornerà in onda con Uomini e Donne, Amici e Tu si que vales (le cui registrazioni sono già iniziate e hanno visto la presentatrice perdere le staffe) per poi condurre la prossima edizione di C’è posta per te. Ha ammesso però che il suo sogno sarebbe riuscire a “prendere la vita con più leggerezza, di non sentire con così tanta invadenza il peso delle responsabilità che mi sono assunta sul lavoro”. Ha dichiarato che a volte sogna di essere libera da impegni e scadenze.

Conduttrice di Canale5 fiera dei risultati raggiunti: “Finché avrò forza e fiato lotterò”

Nonostante la voglia di vivere la vita con maggior leggerezza e meno responsabilità, Maria De Filippi ha ammesso di essere fiera di quello che ha costruito negli anni e di aver dato lavoro a tante persone e famiglie. “Ne sono orgogliosa” ha ammesso “Mai tradirò la loro fiducia, finché avrò forza e fiato lotterò”. La conduttrice non si è nascosta di fronte alle domande più intrusive e ha detto la sua anche sulla separazione tra Totti e Ilary, sottolineando che “questa è la vita, tutto inizia e tutto finisce!”, è però dispiaciuta per lo tsunami mediatico che inevitabilmente i figli della coppia devono sopportare.