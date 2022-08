Maria De Filippi pronta: novità e partenza dei suoi programmi 2022/23

Uomini e Donne, la prossima edizione al via il 12 settembre: novità e conferme

Purtroppo la stagione estiva sta finendo e presto si dovrà tornare a occupare il proprio posto di lavoro con la speranza che le vacanze natalizie arrivino il più presto possibile. Ma per tutti coloro che gioiscono davanti al piccolo schermo la stagione estiva che si conclude vuol dire solo una cosa: il ritorno dei tanto amati programmi tv come quelli di Maria De Filippi, che sono un successo da anni e anni. Ma quando torna Uomini e Donne, il dating-show più famoso della tv italiana? La data ufficiale del suo ritorno è il 19 settembre 2022 alle 14.45, come sempre. Tra le novità un tronista scelto dalle dame e cavalieri mentre tra le conferme l’inossidabile Gemma Galgani e il duo di opinionisti composto da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Tu sì que vales torna su Canale 5 da sabato 17 settembre: confermata la giuria

E invece il programma leader del sabato sera di Canale 5 quando tornerà? Ebbene il ritorno di Tu sì que vales è fissato per sabato 17 settembre. Confermatissima la giuria che è la più amata dal pubblico italiano: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. In arrivo Giovannino, che farà scherzi continui a quest’ultima, e poi confermati i conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

Maria De Filippi, tutto pronto per Amici: prof, allievi e meccanismo

Tutto è pronto anche per quanto riguarda la scuola di Amici di Maria De Filippi che è pronta a riaprire i battenti da domenica 18 settembre. Il meccanismo è sempre lo stesso: prima si va a formare la scuola con la presentazione degli allievi di canto e di ballo e infine la fase del serale nel 2023. Per quanto riguarda il canto i professori saranno Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e la bentrovata Arisa, che va a sostituire Anna Pettinelli. Mentre per quanto riguarda il ballo il pubblico avrà modo di ritrovare Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e poi la new entry (al posto di Veronica Peparini) Emanuel Lo. Per il pubblico amante dei programmi di Maria De Filippi (segnata di recente da un grande lutto) si prospetta un’ottima annata televisiva.