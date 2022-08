Maria Soave Massimiliano Ossini: “È morto”, annuncio drammatico a Unomattina

Unomattina Estate apre la diretta di oggi con la morte di Mikhail Gorbaciov

Non poteva non iniziare con la notizia delle ultime ore la puntata di oggi del programma condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave, ossia la morte di Gorbaciov. Le telecamere della trasmissione si sono accese proprio sul primo piano dell’ultimo leader dell’unione delle Repubbliche Sovietiche, con la Soave che ha commentato: “Era un grande. E’ morto ieri all’età di 91 anni”. La giornalista ha poi aggiunto:

E’ stato un gigante senza pace, un comunista che voleva salvare il comunismo e invece lo seppellì.

“Lo abbiamo sentito anche poco fa al TG1, è stato un Capo di Stato che ha davvero cambiato la storia del mondo” ha asserito inoltre la conduttrice, prima di cedere la parola al collega.

“Gorbaciov è stato l’uomo del disgelo”, le parole dei conduttori di Unomattina Estate

“E’ stato l’uomo del disgelo e della perestrojka del disgelo durante la Guerra Fredda” ha poi concluso Maria Soave, seguita da Massimiliano Ossini che ha ricordato il Premio Nobel per la Pace assegnato proprio al politico russo nel 1990 scomparso ieri.

Verrà sepolto, come da sua volontà, accanto all’amata moglie Raissa

ha affermato inoltre Ossini, annunciando poi il cambio di tema: dopo i commenti iniziali sulla morte di Gorbaciov, infatti, la trasmissione ha subito voltato pagina cambiando argomento.

I conduttori di Unomattina Estate: “Abbiamo trascorso una bella stagione insieme”

Cambiato, dunque, argomento, Maria Soave e Massimiliano Ossini hanno strappato un sorriso ai telespettatori ironizzando sulla fine dell’estate ormai vicina: “Oggi siamo al 31 agosto, abbiamo trascorso una bella estate insieme viaggiando per l’Italia attraverso le telecamere della nostra trasmissione” sono state le loro parole. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, Maria ha parlato del rapporto con Massimiliano, il quale da lunedì 12 settembre condurrà in solitaria il programma per la stagione invernale. A tal proposito, in una recente intervista, parlando proprio di come cambierà la trasmissione tra due settimane, ha ricordato due famosi colleghi scomparsi…