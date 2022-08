Massimiliano Ossini e il ricordo di due colleghi scomparsi: “Ho imparato…”

Unomattina prossima edizione, il nuovo conduttore confessa: “Ho imparato tanto da Piero Angela e Fabrizio Frizzi”

Oggi Massimiliano Ossini ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Stampa. Ed in questa circostanza il popolare conduttore ha confermato che sarà il nuovo volto della prossima edizione del programma mattutino di Rai Uno. Quest’ultimo ha mosso i primi passi a Disney Channel molti anni fa e da quel momento non si è più fermato conducendo programmi di grande successo. Al quotidiano ha rivelato di aver imparato a fare questo mestiere guardando in particolare due suoi colleghi, che purtroppo non ci sono più: “Ho imparato tantissimo anche guardando Piero Angela e Fabrizio Frizzi…”

Massimiliano Ossini mette subito le cose in chiaro: “Nel mio programma non ci sarà spazio per la politica”

Il popolare conduttore, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, ha rivelato che nella prossima edizione di Unomattina non ci sarà spazio per la politica, visto che di programmi per parlare delle imminente elezioni ce ne sono a iosa un po’ su tutti i canali Tv: “Di elezioni parleranno i programmi dei tg studiati proprio per quello…” Il presentatore, che con Maria Soave ha condotto Unomattina Estate, ha anche voluto precisare che la sua intenzione è quella di volersi cucire addosso il programma che andrà a presentare a partire dal 12 settembre:

“La trasmissione sarà come me, positiva senza tralasciare le grandi questioni. Il caro bollette, energia, ambiente, clima, voglio un programma che possa dare risposte…”

Successivamente Ossini ha confessato che nel suo programma dedicherà tanto spazio anche al disagio economico che purtroppo tanta gente vivrà una volta tornata dalle vacanze.

Il prossimo conduttore di Unomattina non ha dubbi: “Certe immagini non bisogna trasmetterle in Tv”

Massimiliano Ossini a La Stampa ha poi rivelato di essere certo che determinate immagini non debbano essere trasmesse in Tv (già anni fa si è rifiutato di trasmettere la foto di un bambino morto sulla spiaggia): “Io penso che certe immagini non debbano passare in tv…” Secondo il presentatore bisogna raccontare certi episodi, ma evitare di scendere nel voyeurismo: