Maria Soave Massimiliano Ossini, la verità sul loro rapporto: “Tra noi c’è…”

Massimiliano Ossini e l’elogio della collega: “Persona perbene, tra noi c’è alchimia”

Prima di Unomattina Estate i due conduttori non avevano mai lavorato insieme. Il loro è stato dunque un sodalizio professionale inedito che però si è rivelato vincente. Tra Maria Soave e Ossini, infatti, la sintonia è evidente. E così, dopo i primi giorni di rodaggio, il ghiaccio si è rotto e per i due questi mesi estivi sono stati tutti in discesa. Ma la loro sintonia sarà vera anche al di fuori delle telecamere oppure è costruita per circostanza a favor di pubblico? A rispondere ci pensa proprio la Soave in un’intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Queste le sue parole sul collega:

“C’è alchimia. Ci rispettiamo e ci aiutiamo. Incontrare una persona perbene, che ti aiuta o ti fa fare una risata, è una mamma dal cielo”.

Maria Soave e la lunga gavetta professionale: “Un percorso pulito”

Il grande pubblico di Rai1 l’ha conosciuta meglio negli ultimi mesi con Unomattina Estate ma la Soave era già un volto consolidato della rete con il TG1. Nel corso dell’intervista Maria spiega di aver voluto fare da sempre la giornalista proprio come suo zio. Così dopo la laurea in Lettere Antiche è stata ammessa alla scuola di giornalismo che le ha cambiato la vita. Dapprima c’è stato il praticantato, poi gli stage, un anno nella redazione de Il Sole 24 Ore e un primo contatto con il TG3. Il direttore era Antonio Di Bella che poi si è ricordato di Maria e l’ha richiamata.

“Un percorso pulito”

dice la Soave.

I prossimi progetti di Maria Soave: “Sono felice di tornare al TG1”

Per Maria l’esperienza a Unomattina Estate, dove si è commossa, può definirsi un debutto vero e proprio visto che si tratta di un ambito decisamente diverso rispetto al telegiornale. Le differenze sono notevoli, come spiega la Soave. Al telegiornale deve stare seduta e guardare in camera mentre a Unomattina deve lasciarsi andare e passare da un argomento serioso ad uno più leggero con facilità. L’esperienza adesso sta per concludersi ma la Soave sogna di poter ancora condurre programmi simili?

“Se dovesse capitare un’occasione la valuterei, ma sono felice di tornare al TG1”

spiega lei.