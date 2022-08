Unomattina, Maria Soave sfiora la commozione per attore scomparso: “Un mito”

La conduttrice si lascia andare alla commozione: il ricordo di un grande attore a Unomattina

Momenti di grande emozione questa mattina nella puntata odierna di Unomattina estate. Il programma affidato alla coppia di conduttori formata da Maria Soave e Massimiliano Ossini, che sta raccogliendo un gran successo in questi mesi di messa in onda sul piccolo schermo. Ospite nel format abbiamo trovato Evelina Nazzari, figlio del compianto attore Amedeo, uno degli artisti italiani più amati di tutti i tempi. La figlia d’arte, anch’essa attrice e scrittrice ha ricordato il papà, protagonista di svariate pellicole di successo tra gli anni ’30 e ’60. Ad aprire l’intervista è stata la padrona di casa Maria Soave, cha ha ricordato lo spessore di Nazzari: “E’ stato un mito, c’era una volta il cinema dei divi e sua figlia Evelina ci racconterà Amedeo Nazzari dietro le quinte”– ha esordito la conduttrice prima di passare la parola all’ospite – .

Maria Soave ospita Evelina Nazzari: “Sento il peso di essere sua figlia”

La presentatrice di Unomattina ha poi prestato la parola ad Evelina Nazzari, intervenuta per regalare al pubblico di Rai Uno un ricordo speciale di suo papà Amedeo. “Che effetto fa a una figlia vedere il papà in una vecchia pellicola?” – ha chiesto Maria Soave alla sua ospite che ha prontamente replicato – . “Fa un po’ un effetto doppio. Io ho provato tutta la vita a ricercare un equilibrio, non ho fatto la carriera che ha fatto papà, ma ho fatto altre scelte e non scelte. Sono orgogliosa e felice di essere sua figlia, dall’altra parte però il peso si sente” – ha raccontato Evelina nel corso dell’intervista – .

Unomattina, l’ospite di Maria Soave ammette: “Vorrei che i ricordi di papà avessero più respiro”

Dopo la puntata di ieri completamente stravolta Unomattina ha ripreso le trasmissioni con ospiti speciali. Maria Soave ha ospitato Evelina Nazzari, che ha manifestato il desiderio di vedere il ricordo di papà Amedeo maggiormente vitalizzato: “Recentemente sono stati fatti dei restauri, ma sono le istituzioni che dovrebbero fare qualcosa. Vorrei però che i ricordi di papà possano avere maggiore respiro” – le parole dell’attrice intervenuta nel programma di Rai Uno – .