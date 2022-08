Matilde Gioli e il racconto straziante sul suo papà: “Mi manchi da morire”

L’attrice ricorda l’adorato padre: “So che mi stai tenendo ancora per mano”

E’ un periodo ricco di soddisfazioni lavorative questo per l’attrice ed anche dal punto di vista personale la sua storia con Alessandro Marcucci procede a gonfie vele. Quest’estate però Matilde Gioli si è lasciata andare per un attimo anche alla malinconia. In particolare l’attrice ha ricordato il papà che non c’è più e lo ha fatto nel giorno della sua scomparsa avvenuta anni fa a giugno. A riportare le sue parole è stato il settimanale Di Più Tv che ha voluto raccontare qualcosa dell’attrice. Queste le parole che la Gioli aveva pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale:

“Sono 9 anni che sei andato via. Mi manchi da morire papà e io lo so che mi stai tenendo ancora per mano”.

Matilde Gioli racconta la scomparsa del suo papà: “Ho avuto la fortuna di viverlo fino ai ventidue anni”

Il settimanale Di Più Tv, oltre ad aver condiviso le toccanti parole dell’attrice dedicate al suo papà, ha riportato anche altre dichiarazioni. In particolare quelle in cui Matilde ha spiegato che il padre sapeva di morire. Per questo diceva sempre alla moglie che per lei sarebbe stata dura però le rimanevano i ragazzi e quindi avrebbe potuto contare su di loro. “Ho avuto la fortuna di viverlo fino ai ventidue anni” avrebbe detto l’attrice. A differenza invece degli altri suoi fratelli che, essendo più piccoli, hanno vissuto il padre per meno tempo.

Tutti i prossimi progetti dell’attrice: grande attesa per Doc-Nelle tue mani 3

Quella appena trascorsa per Matilde Gioli è stata una stagione molto proficua lavorativamente parlando. Non solo il grandissimo successo della seconda stagione di Doc ma anche due film: Quattro metà su Netflix e Bla Bla Baby, con Alessandro Preziosi, al cinema. Ma anche la prossima stagione non sarà da meno. Prima di tutto l’attrice sarà impegnata con le riprese di Doc-Nelle tue mani 3 su cui c’è grande attesa. Poi la Gioli cambierà totalmente vita con un progetto per Rai1 dal titolo Fernanda Wittgens. Infine Matilde sarà anche nel prossimo film di Alessandro Siani dove quest’ultimo sarà sia regista che attore.