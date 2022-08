Maurizio Costanzo non ha dubbi: rivelazione inaspettata su Amici di Maria

Amici, noto conduttore rompe il silenzio: “Oggi è il talent più seguito”

Ha svelato cosa pensa dei talent show il marito di Maria De Filippi che, sulle pagine dell’ultimo numero della rivista Chi, ha fatto un excursus della storia della televisione passando dal varietà ai programmi contemporanei che hanno il grande merito di “offrire a sconosciuti la possibilità di esibirsi accelerandone l’eventuale ingresso al mondo dello spettacolo”. E questo è quello che è accaduto ad Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa e i The Kolors e tanti altri ragazzi lanciati dal talent show di Canale5 che sono passati dall’essere dei cantanti esordienti a stelle dello panorama musicale nostrano. Senza peli sulla lingua il giornalista ha ammesso:

“Oggi Amici rimane il talent show più seguito, non soltanto da un pubblico di giovani, ma anche di adulti che si appassionano via via ai ragazzi che si esibiscono”.

“Ha successo e per questo viene riproposto”, il commento del giornalista su Tu si que vales

Nella lista dei programmi di successo fatta da Maurizio Costanzo, oltre ad Amici di Maria De Filippi figurano anche i trasmissioni come X Factor e talent centrati sulla cucina come Masterchef Italia. Il giornalista ci ha tenuto a fare una nota di merito anche a Tu si que vales, che partirà in autunno con la conduzione di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. “Il programma ha molto successo di pubblico e infatti da anni viene riproposto per alcune settimane su Canale5” ha raccontato il giornalista. E quest’anno le repliche del talent show hanno tenuto compagnia al pubblico a casa anche in estate.

Antonella Clerici, arriva l’elogio a sorpresa di un collega: “Ha lanciato molti artisti”

Ha annoverato anche The voice senior e Ti lascio una canzone Maurizio Costanzo, che non ha potuto fare a ameno di elogiare la conduttrice di Legnano che in casa Rai è, ed è stata al timone, di programmi cult che hanno lanciato molti talenti. In particolare sul programma nato da un’idea di Roberto Cenci ha ricordato:

“Ha lanciato diversi artisti, penso al gruppo musicale Il volo, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015 e successivamente ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest”.

Intanto di recente il giornalista ha voluto difendere anche Orietta Berti dopo le critiche ricevute per la sua partecipazione al GF Vip in veste di opinionista.