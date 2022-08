Monica Setta, compleanno da favola con Franco Simone in concerto

Serata di festa in Puglia per il compleanno della conduttrice di Unomattina in famiglia

Anche quest’anno ha spento le candeline in una serata di grande festa nella sua terra, la Puglia, Monica Setta, che venerdì ha compiuto 58 anni, portati splendidamente. Con lei, alla cena che si è tenuta presso la Peschiera di Capitolo, prime fra tutti la mamma Liliam e la figlia Gaia, che vediamo nella foto in alto. Settanta invitati per una notte di festeggiamenti iniziati con un aperitivo al tramonto sulle note del sax di Mimmo Gassi, con l’accompagnamento della musica di Franco Simone, con il quale la festeggiata ha duettato (il video, disponibile nel secondo paragrafo, sta spopolando sui social).

Compleanno tra familiari, amici e colleghi per la conduttrice e giornalista

La cena pied dans l’eau è stata curata dallo chef Vincenzo Montanaro e servita su tavoli intitolati ai successi del mito musicale della gioventù di Monica Setta, appunto Franco Simone, autore di brani popolari come ‘Paesaggio’ e ‘Respiro’ (QUI IL VIDEO dell’esibizione). Non solo Simone: tra orchidee, rose e poeonie, si è esibita anche la violinista Laura Calcagno, in attesa della torta avvolta da fiori, prima di uno spettacolo pirotecnico e ancora un concerto di Franco Simone con l’arrangiamento di Alex Zuccaro. Dopo il taglio della torta, la serata si è conclusa con un romantico ballo in spiaggia sulle note della disco music degli anni ’70 e ’80, con gelati passito e cioccolato.

Festa di compleanno ricca di invitati per la conduttrice di Generazione Z

Tanti gli invitati che hanno preso parte alla serata, come già accennato: tra questi, il presidente della commissione bilancio della regione Puglia Fabiano Amati, il banchiere Michele Castellano, gli imprenditori salentini Nino De Donno e Giuseppe Pierro, i presidenti di Confindustria Lecce e Brindisi Fernando Nazaro e Gabriele Menotti Lippolis e la direttrice generale di Acquedotto Pugliese Francesca Portincasa.