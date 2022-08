Morta l’attrice Pat Carroll a 95 anni: è stata la voce di Ursula (Sirenetta)

La popolare attrice è morta all’età di 95 anni: mondo del cinema in lutto

Ore particolarmente complicate per il mondo del cinema. Difatti è purtroppo morta Pat Carroll all’età di 95 anni. A rivelarlo è stato il portale di gossip Biccy.it. Quest’ultima è diventata molto famosa perchè ha prestato la sua voce alla famosa Ursula, la cattiva del famosissimo film Disney La Sirenetta. Ha prestato la voce allo stesso personaggio anche nei lungometraggi La Sirenetta – Le nuove avventure marine di Ariel e La sirenetta II – Ritorno agli abissi. Al momento non è dato sapere con esattezza la causa della morte. Ovviamente tutti i fan del film si sono immediatamente precipitati sui social per fare alla sua famiglia le più sincere condoglianze.

Pat Carroll è morta: ha sempre voluto lavorare ad un film Disney

Il portale di gossip Biccy.it, dopo aver rivelato che la famosa attrice è morta all’età di 95 anni, ha anche riportato alcune sue recenti dichiarazioni in cui non ha fatto mistero di aver sempre voluto lavorare in un film Disney (e alla fine è riuscita a realizzare questo suo sogno nel cassetto):

“Per tutta la vita ho desiderato lavorare in un film della Disney. Quando mi hanno chiamata ero contentissima. Si è avverato il sogno…”

L’attrice ha infatti prestato la voce alla cattiva Ursula nel film della Sirenetta: “Mi hanno preso in uno dei film più belli della Disney…” E proprio grazie alla sua voce è riuscita a fare diventare questo personaggio famosissimo.

Ursula del film Disney, l’attrice ha fatto una confessione: “Sono entrata in contatto con il personaggio”

Pat Carroll morta in queste ultime ore ha poi rivelato di aver studiato nei minimi dettagli tutti i movimenti del personaggio del film Disney, La Sirenetta:

“E così sono entrata in contatto con il personaggio e poi è stato facile. Tutti abbiamo amato questo personaggio, credo perché è molto teatrale…”

La famosa attrice morta ha poi lavorato in diversi altri film Disney, tra cui In viaggio con Pippo, Il bianco Natale di Topolino – È festa in casa Disney, Topolino e i Cattivi Disney e Le avventure di Sammy. In Tv ha anche recitato in 3 episodi della famosa serie Tv E.R. – Medici in prima linea.