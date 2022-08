Com’è morto Clu Gulager? L’attore si è spento all’improvviso nei giorni scorsi

Scritto da Emanuele Fiocca , il Agosto 11, 2022 , in Personaggi Tv

Clu Gulager morto, ennesimo lutto nel mondo del cinema: chi era il famoso attore americano

Un’altra perdita, dopo quelle di cui abbiamo parlato recentemente, ha colpito il mondo del cinema: è morto Clu Gulager, che il pubblico ricorda per essere stato tra i protagonisti della famosa serie tv Il virginiano della NBC, ma anche per essere stato uno degli interpreti de Il ritorno dei morti viventi, risalente alla metà degli anni ’80, e di Nightmare 2-La rivincita, realizzato nel 1985, seconda pellicola della saga sul killer dei sogni Freddy Krueger che aveva il volto di Robert Englund. La morte dell’attore è avvenuta qualche giorno fa e, come apprendiamo dai vari siti che nelle ultime ore ne hanno dato notizia, l’annuncio è stato fatto dal figlio John.

Le cause della morte improvvisa dell’attore americano che si è spento a Los Angeles

Nello specifico, apprendiamo che la scomparsa di Clu Gulager è avvenuta esattamente venerdì scorso, 5 agosto, a Los Angeles. Commossa l’America, anche grazie alla foto che il figlio, annunciando la triste notizia, ha condiviso sui social: trattasi di uno scatto che li ritrae insieme. Le cause della morte sarebbero ovviamente naturali, anche vista l’età: Clu aveva infatti 93 anni. A ricordarlo è stato anche il regista Sean Baker, che ha lavorato con lui nel film Tangerine, uno dei suoi ultimi lavori, essendo stato girato nel 2015. Baker ha dedicato a Gulager un messaggio su twitter che recita:

Lavorare con una leggenda come lui è stato per me un onore, era un attore dal talento incredibile, sempre esilarante e anche molto gentile.

“Ciao Clu, mancherai a tutti” ha poi concluso il regista.

Vita privata dell’attore statunitense che si è spento la settimana scorsa

Clu Gulager è stato sposato con l’attrice Miriam Byrd-Nethery, morta nel 2003. Dal loro matrimonio, oltre al succitato figlio John, è nato anche Tom. John ha seguito le orme del padre nel settore del cinema, diventando un’affermato regista e proprio con il papà ha lavorato nel 2012 alla realizzazione di un film.