Morto Joe E. Tata, storico attore di Beverly Hills: aveva l’Alzheimer

Joe E. Tata è scomparso: addio all’interprete dell’amata serie tv degli anni ’90

È morto ieri l’attore di Nat della serie tv Beverly Hills 90210. Un addio che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e quanti sono cresciuti seguendo le peripezie dei giovani adolescenti della serie tv degli anni ’90. A dare la notizia è stato proprio Ian Ziering, che nella fiction interpretava Steve. L’attore ha elogiato il collega, celebre per la sua generosità sul set e ha ammesso: “Il Peach Pit sembrava che fosse il set di una serie tutta sua”. Nat è stato protagonista in tutte le dieci stagioni della serie originale e dispensava consigli di cuore ai giovani protagonisti che trovavano nel suo locale un luogo di aggregazione e di confronto. Anche sul set l’attore era come un padre per gli altri artisti, un leader in grado di trasmettere a tutti l’amore per il lavoro.



Addio all’attore di Nat di Beverly Hills: il sentito omaggio dei colleghi

È morto a 85 anni Joe E. Tata. L’attore soffriva di Alzheimer, malattia diagnosticata nel 2014, che aveva spinto la figlia a organizzare una raccolta fondi online per sostenere le cure del padre. Oltre a Ian Ziering, a ricordare l’artista è stata anche Jennie Garth, che nella serie tv interpretata Kelly Tailor. “Il mio cuore è triste, ma ricorderò sempre quel sorriso e quella risata amorevole”. Queste le dolci parole dell’attrice su twitter. “Abbiamo perso la nostra famiglia e il nostro buon amico” ha invece dichiarato Tori Spelling (Donna) su Instagram. A ricordare l’amico è stato anche Brian Aurstin Green, che nella serie vestiva i panni di David, definendo Joe come “una persona di famiglia che mancherà”. Le parole più toccanti sono state quelle di Jason Priestley (Brandon), che nella serie anni ’90 è stato in assoluto l’attore che ha girato più scene con Nat. L’artista ha postato su Instagram queste toccanti parole:

“Abbiamo perso un caro amico, Joe era una parte importante della mia vita. Riposa in pace. Non ce ne sarà mai un altro come te”.

Joe E. Tata: la carriera dell’attore celebre per il ruolo di Nat Bussicchio

Celebre per la sua partecipazione a Beverly Hills, l’attore ha una lunga carriera televisiva iniziata negli anni sessanta con il ruolo di antagonista in Batman. Ha partecipato inoltre a diversi episodi di The Rockford Files e Lost in space. Nel 2014 è stato tra i protagonisti della serie Mistery Girl ed ha partecipato anche al sequel di Beverly Hills. …….