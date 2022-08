È morto l’attore Carlo Bonomi, inventore della ‘lingua’ che parlava Pingu

Addio all’attore e doppiatore Carlo Bonomi: ha inventato il linguaggio di Pingu

Apprendiamo da Fanpage di un gravissimo lutto che ha colpito il mondo del cinema: è morto Carlo Bonomi, attore e doppiatore che ha prestato la voce a tanti personaggi nel mondo dei cartoni animati, nonché colui che ha inventato la strana lingua di Pingu, serie per bambini in voga negli anni ’90. Carlo aveva 85 anni e nel corso della sua carriera ha lavorato veramente per tantissimi titoli celebri dell’animazione internazionale, ma Pingu rimane senza dubbio il cartone più famoso e particolare, non solo per via della strana ‘lingua’ parlata, ma anche per il fatto che Bonomi ha doppiato praticamente tutti i personaggi.

L’attore ha anche prestato la sua voce per gli annunci alle stazioni ferroviarie

Sempre dalla testata giornalistica menzionata nel paragrafo precedente, scopriamo che Carlo Bonomi, nato a Milano nel 1937, prima di intraprendere la carriera di attore e doppiatore, ha registrato per la stazione ferroviaria di Milano Centrale gli annunci relativi alle partenze e agli arrivi dei treni, ruolo che in anni più recenti, esattamente a partire dal 2008, ha svolto anche presso la stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Tornando all’attività nel mondo dello spettacolo, la scuola di Carlo Bonomi nel mondo dell’intrattenimento è stata Carosello, per il quale ha lavorato per venti lunghi anni, esattamente dal 1957 al 1977.

I lavori più importanti della carriera artistica di Carlo Bonomi

Si è spento l’altro ieri, sabato 6 agosto, l’attore, ma non conosciamo le cause del suo decesso. Aspettando di avere informazioni a riguardo, ricordiamo alcuni dei suoi più celebri lavori, relativi ai personaggi da lui doppiati nel mondo dell’animazione: Topolino, Fred dei Flinstones e Calimero. Sua anche la voce di numerosi spot televisivi relativi a prodotti dei quali non citiamo i marchi, ma ricordiamo che si trattava di cioccolatini, di bastoncini, di un prodotto per uccidere le zanzare e di un detersivo per lavatrice.