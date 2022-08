Nichelle Nichols morta: Biden dice addio all’attrice americana di Star Trek

Addio all’attrice di Star Trek: indimenticabile il primo bacio interraziale della tv

Un lutto scuote il cinema americano. E’ morta Nichelle Nichols, famosa attrice americana protagonista di tantissime pellicole cinematografiche. In particolare la donna viene ricordata per il ruolo del tenente Uhura di Star Trek che le ha dato la grande popolarità. Inoltre memorabile, considerato un pezzo di storia della televisione, è stato il primo bacio interraziale in tv, avvenuto nel 1969 con William Statner, rimasto nell’immaginario di milioni e milioni di telespettatori. Amata da tutti, stimata e rispettata, fu Martin Luther King a convincerla a restare nella serie. La donna è scomparsa sabato 30 luglio all’età di 89 anni. Ad annunciarlo è stato il figlio Kyle sulla sua pagina Facebook. Queste le sue parole:

“Mi dispiace informarvi che una grande stella del firmamento non brilla più per noi. Ieri notte mia madre è morta per cause naturali. La sua luce tuttavia, come le antiche galassie, rimarrà per noi e per le generazioni future”.

Il presidente Joe Biden ricorda l’attrice: “Per sempre in debito con artisti come lei”

La scomparsa di Nichelle Nichols che, come ha detto il figlio, è avvenuta per cause naturali, non ha scosso soltanto fan e telespettatori americani e di tutto il mondo. Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha voluto esprimere un pensiero per omaggiarla e stringersi al dolore di molti. In particolare il presidente Biden ha scritto:

“La nostra nazione sarà per sempre in debito con artisti stimolanti come Nichelle Nichols che ci hanno mostrato un futuro in cui unità, dignità e rispetto sono pietre miliari di ogni società”.

La carriera di Nichelle Nichols e l’importante figura per gli afroamericani

Il talento dell’attrice non era solamente quello attoriale ma aveva anche la capacità di unire interi popoli e mandare messaggi preziosi. Nichelle viene considerata una delle prime donne di colore in tv ad aver ricoperto ruoli di primo piano e non marginali. In particolare il suo ruolo di punta è stato quello della serie originale Star Trek che ha ricoperto dal 1966 al 1969. Dopo la serie originale l’attrice ha recitato in sei film di Star Trek, dal 1979 al 1991. Sempre della stessa saga, ma nella versione animata, è stata anche doppiatrice.