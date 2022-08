Morte Olivia Newton-John, sconvolto John Travolta: “Ci rivedremo…”

È morta Olivia Newton-John: la malattia e il triste annuncio del marito

Cinema in lutto per la morte della celebre attrice e cantante nota in tutto il mondo per la sua interpretazione di Sandy Olsson in Grease pellicola del 1987. A dare notizia della scomparsa dell’attrice è stato il marito John Easterling, che attraverso i social oltre ad annunciare la tragica notizia ha anche chiesto silenzio e rispetto per la privacy della famiglia in un momento così difficile. Le cause della morte di Olivia Newton-John non sono state rese note ma dal 1992 lottava contro un tumore al seno particolarmente aggressivo che nonostante la masectomia e pesanti cicli di chemio non le ha lasciato scampo. Nota non solo per i suoi ruoli nel cinema ma anche per il suo impegno a favore della ricerca contro i tumori la Newton-John lascia un marito, la figlia Chloe, una sorella, un fratello e molti nipoti.

John Travolta ricorda la collega prematuramente scomparsa: “Ti ho amato tanto”

La morte di Olivia Newton-John ha sconvolto tutti ed in queste a ricordarla sui social è intervenuto anche John Travolta, suo compagno di avventura e collega di set in Grease in cui interpretava Danny Zuko. L’attore l’ha ricordata con uno struggente e tenero messaggio: “Mia cara Olivia hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile”. E poi ancora l’attore ha aggiunto:

“Ti voglio così tanto bene. Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento che ti ho visto e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!”

Olivia Newton-John si è spenta a 73 anni: carriera e vita privata

Nata il 26 settembre 1948 a Cambridge, in Inghilterra, l’artista si era trasferita con la famiglia a Melbourne quando aveva sei anni. Inizia la sua carriera dapprima come cantante, aveva partecipato all’ESC arrivando quarta e poi come attrice di cinema e televisione. Piccola curiosità: insieme a John Travolta ha recitato anche nel film Due come noi. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dopo il matrimonio con l’attore Matt Lattanzi naufragato nel 1995 si è sposata con il produttore John Easterling.