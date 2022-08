Oroscopo Paolo Fox oggi-domani e weekend: le previsioni del 12 e 13 agosto

Previsioni del fine settimana secondo l’astrologo per eccellenza

I primi quattro segni dello zodiaco come passeranno il weekend secondo Paolo Fox? Scopriamolo con le previsioni del suo Stellare:

ARIETE: ci saranno delle novità in amore. Proposta speciale in arrivo. Domani è tempo di amare, proposte lavorative da valutare con cura.

TORO: si dovranno preparare a un fine settimana faticoso. Meglio aspettare la fine del mese prima di fare delle richieste sul lavoro. Domani Luna favorevole e Venere opposta. Iniziare un progetto entro l’autunno.

GEMELLI: meglio mettere l’amore al centro dell’attenzione. Potrebbero stancarsi presto. Domani strano per i sentimenti, anche se Venere è favorevole. Strategia vincente sul lavoro.

CANCRO: potrebbero risolvere certi problemi. Dovranno fare una scelta sul lavoro. Domani meglio evitare le situazioni negative. Problema legato a un contratto.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: l’oroscopo di oggi e domani

Ecco l’oroscopo del 12 e 13 agosto per i successivi quattro segni dello zodiaco, senza dimenticare le previsioni di settimana prossima:

LEONE: si sentiranno innamorati alla grande. Arrivano delle soluzioni inattese. Domani buona energia in arrivo per l’amore. Meglio programmare con molta attenzione sul lavoro.

VERGINE: le coppie già in crisi saranno in pericolo. Rimetteranno in discussione delle cose sul lavoro. Domani meglio parlare con cautela col partner. Meglio aspettare lunedì per un progetto.

BILANCIA: l’amore permetterà qualcosa di più. Ci vuole calma, sono troppo nervosi. Domani consente un chiarimento in amore. I progetti potranno essere portati avanti.

SCORPIONE: giornata stancante in amore. Pazienza sul lavoro. Domani fine settimana di recupero in amore. Le finanze vanno tenute sotto controllo.

Oroscopo del 12 e 13 agosto: Luna ottima per il segno del Sagittario

Infine gli ultimi segni dello zodiaco stando all’oroscopo del giorno e domani secondo Paolo Fox:

SAGITTARIO: Luna in ottimo aspetto. Sul lavoro, se si muoveranno, allora potranno cogliere delle opportunità. Domani attimi di grande fervore in amore. Meglio fare tutto con calma sul lavoro.

CAPRICORNO: a un nuovo amore bisognerà crederci. Potranno mettersi in gioco sul lavoro. Domani sottotono in mattinata. Alcuni dovranno ripartire da zero.

ACQUARIO: le relazioni andranno prese con cautela. Scarsa volontà sul lavoro. Domani meglio vuotare il sacco in amore. Nervosismo sul lavoro.

PESCI: dovranno pensare all’amore. Rivedranno una persona che non vedevano da tempo. Domani amori favoriti. Non sono del tutto soddisfatti sul lavoro.