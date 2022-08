Paolo Fox, oroscopo weekend e settimana prossima (dal 13 al 19 agosto)

L’oroscopo dei prossimi sette giorni rivelato da Paolo Fox sulle pagine di DiPiùTV

Stiamo per entrare nella settimana di Ferragosto, le cui previsioni astrologiche il re delle stelle de I Fatti Vostri, che da settembre rivedremo in onda su Rai2, lo ha anticipato sull’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, uscito in edicola martedì, con lo zodiaco da sabato 13 a venerdì 19 agosto, giorni per i quali ha assegnato un giudizio a ciascun segno: settimana difficile, sufficiente, discreta, buona o fantastica.

ARIETE: settimana fantastica; si faranno passi avanti nel lavoro, mentre i single potranno provare ad approfondire un’amicizia;

TORO: buona la settimana di questo segno; potrebbe capitare di essere attratti da qualcuno; attenzione con gli affari e i contratti;

GEMELLI: settimana fantastica; giornata positiva per l’amore quella di lunedì; nel lavoro è il momento di seguire una sola strada;

CANCRO: discreta la nuova settimana; intimità perfetta nella coppia giovedì e buone opportunità in arrivo nel lavoro.

Oroscopo da sabato 13 a venerdì 19 agosto 2022 di altri quattro segni dello zodiaco

Passiamo, adesso, al secondo gruppo di segni, il cui oroscopo settimanale Paolo Fox lo ha reso noto sempre sulle pagine della rivista menzionata prima.

LEONE: settimana fantastica; Luna e Sole favorevoli per le coppie a Ferragosto; nuovi progetti in arrivo nel lavoro;

VERGINE: fantastica anche la settimana di questo segno; i single hanno bisogno di un’amicizia amorosa, mentre le prossime settimane saranno fruttuose per chi nel lavoro ha un progetto in mente;

BILANCIA: settimana buona; i single devono superare un periodo di crisi avuto di recente, mentre nella professione è il momento di pensare a progetti futuri;

SCORPIONE: settimana discreta; le coppie dovranno rimandare alcune scelte, mentre nel lavoro i prossimi giorni saranno un po’ pigri.

Previsioni astrali del weekend e della settimana degli ultimi segni secondo Paolo Fox

Terminiamo con l’oroscopo di Paolo Fox dei segni dal nono al dodicesimo, ricordando che lo zodiaco di oggi e domani l’astrologo l’ha anticipato su un precedente numero della stessa rivista.

SAGITTARIO: settimana fantastica; lunedì e martedì giornate eccellenti per i single; momento fertile, nel lavoro, per nuovi progetti e acquisizioni;

CAPRICORNO: settimana buona; non tirare troppo la corda nella vita amorosa; nel lavoro al momento non si ha tutto ciò che si desidera;

ACQUARIO: settimana discreta; le coppie devono cercare di fare cose divertenti, mentre nel lavoro al situazione è incerta ma va affrontata con coraggio;

PESCI: settimana fantastica; una decisione di coppia sarà più facile da gestire; per il lavoro settimana di riposo.