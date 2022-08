Oroscopo Paolo Fox: prime previsioni prossimo weekend, 13-14 agosto 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Agosto 10, 2022 , in Oroscopo

Le prime previsioni dello zodiaco del fine settimana di Ferragosto secondo Paolo Fox

Dal numero uscito oggi in tutte le edicole di DiPiùTV, sveliamo in questo pezzo alcune informazioni relative all’oroscopo di sabato 13 e domenica 14 agosto, con anticipazioni anche sulla settimana successiva, che approfondiremo poi meglio in successivi articoli.

ARIETE: nel fine settimana di Ferragosto culminerà per i nati sotto questo segno un mese che è dedicato proprio all’amore;

TORO: il weekend in arrivo aprirà una settimana che porterà giornate molto belle, che saranno esattamente quelle di mercoledì e giovedì;

GEMELLI: coloro che sono single devono prestare attenzione nel fine settimana; per le coppie, invece, passato il weekend arriverà un giorno molto positivo che sarà quello di lunedì;

CANCRO: anche se in amore ci sono dubbi, sia nel weekend che nella settimana entrante le storie più forti andranno avanti senza problemi.

Oroscopo del fine settimana prossimo di altri quattro segni dello zodiaco

Passiamo, adesso, alle previsioni di Paolo Fox di altri segni, ricordando che l’astrologo ha rivelato lo zodiaco di oggi e domani su un precedente numero della stessa rivista.

LEONE: se la coppia funziona, è bene festeggiare alla grande il Ferragosto; nel lavoro, invece, novità positive in arrivo dopo il weekend;

VERGINE: nei prossimi giorni è previsto un rilancio per la vita amorosa, mentre nel lavoro non si esclude l’arrivo di nuove idee;

BILANCIA: giorni nervosi i prossimi e le coppie dovranno prestare particolare attenzione al Ferragosto;

SCORPIONE: nei prossimi giorni potrebbe tornare alla luce qualche vecchio problema legato alla vita amorosa.

Paolo Fox e l’oroscopo del 13 e 14 agosto dei quattro segni zodiacali rimanenti

Terminiamo con le previsioni del weekend di Ferragosto 2022 dei segni dei quali non abbiamo parlato nei primi due paragrafi.

SAGITTARIO: Sole favorevole il giorno di Ferragosto e giornate eccellenti, in generale, dopo il fine settimana, esattamente quelle di lunedì e martedì;

CAPRICORNO: approfittare del fine settimana di Ferragosto per riflettere sul proprio futuro professionale;

ACQUARIO: i prossimi giorni saranno particolarmente ‘caldi’ e sarà opportuno evitare discussioni nella vita di coppia;

PESCI: il weekend che precederà il Ferragosto sarà reso particolarmente romantico dalla Luna.