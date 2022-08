Paolo Fox, oroscopo oggi e domani: le previsioni del 10 e 11 agosto

Le previsioni dei primi quattro segni secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Come vivranno i primi quattro segni secondo le previsioni del 10 e 11 agosto stando al suo puntualissimo Stellare?

ARIETE: a parlare meglio d’amore è possibile. Buone prospettive sul lavoro. Domani si sconsigliano i ritorni di fiamma. Possono iniziare un lavoro del tutto nuovo.

TORO: in casa ci sono ancora dei piccoli disguidi. Non ce la fanno più a fare le stesse cose sul lavoro. Domani i sentimenti andranno protetti. Fanno fatica sul lavoro.

GEMELLI: più sicurezza nei rapporti matrimoniali. Si sentono meglio in generale. Domani nuovo transito favorevole di Venere. Occasioni importanti in vista.

CANCRO: amore ambiguo. Qualcuno ha dovuto rinunciare a un progetto. Domani recupereranno dopo un problema. Si sentono più energici che mai.

Oroscopo del 10 e 11 agosto per gli altri quattro segni dello zodiaco

E gli altri quattro segni dello zodiaco come vivranno oggi e domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox dell’astrologo per eccellenza:

LEONE: una persona interessante è dietro l’angolo. Dovranno fare chiarezza sul lavoro. Domani ci sarà più determinazione per il futuro. Avranno l’opportunità di fare molte cose.

VERGINE: momento decisivo in amore. Senso di scontentezza sul lavoro. Domani meglio evitare contrasti. Le loro idee saranno portate avanti con successo.

BILANCIA: non si escludono i confronti diretti in amore. Sul lavoro manca una gratificazione. Domani attenzione ai rapporti troppo legati all’abitudine. Grandi cambiamenti sul lavoro.

SCORPIONE: conto alla rovescia in amore. C’è un accordo da rinnovare. Domani attenzione alle storie che nascono con troppi conflitti. Contatti sul lavoro favoriti.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: Venere favorevole per il Capricorno

E infine non possono mancare gli ultimi quattro segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e domani:

SAGITTARIO: è possibile un calo in amore. Non devono sopravvalutare le loro stesse capacità. Domani Venere torna favorevole. Avvantaggiati i lavori creativi.

CAPRICORNO: Venere non è più in opposizione. I nuovi progetti saranno difficili da far partire. Domani Venere non sarà più in opposizione. A qualcuno daranno il benservito.

ACQUARIO: lotte tra parenti da risolvere al più presto. Dovranno forzare un po’ di cose sul lavoro. Domani Luna nel segno che faciliterà l’amore. Scarsa energia.

PESCI: giornata favorita in amore. Gli spostamenti e i viaggi sono davvero favoriti. Domani saranno aiutati i cuori solitari. Meglio aspettare la fine del mese prima di compiere delle scelte.