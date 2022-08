Oroscopo settimana dal 31 agosto al 6 settembre: previsioni di Antonio Capitani

Oroscopo settimanale fino a martedì 6 settembre 2022: le previsioni di Antonio Capitani

Anche questa settimana l’astrologo ha dato le sue previsioni della settimana sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair uscito oggi in tutte le edicole. Andiamo a vedere cosa riserverà il futuro ai primi segni dello zodiaco presi in considerazione.

ARIETE: nei prossimi giorni avrete tanta voglia di riscatto personale. Liberatevi subito delle persone che non vi rendono felici.

LEONE: bene il lavoro e i soldi. Farete qualche gaffe di troppo con persone a voi vicine, ma avrete modo di rimediare.

SAGITTARIO: mai come in questi giorni amerete autocompiacervi. Cercate però di non essere sempre diplomatici che non vi porterà lontani.

TORO: finite le vacanze non mancherà purtroppo lo stress. Cercate di pazientare il più possibile perchè presto vivrete giorni migliori.

Oroscopo dei prossimi sette giorni dal 31 agosto al 6 settembre: le previsioni segno per segno di Antonio Capitani

L'astrologo sull'ultimo numero del magazine Vanity Fair ha posto le sue attenzioni su altri quattro segni zodiacali

VERGINE: la vostra estrema scrupolosità vi tornerà molto utile nei prossimi giorni. Mediate quando è giusto farlo se no mollate il colpo.

CAPRICORNO: non date retta a chi vi fa promesse perchè il più delle volte non le manterrà. Bene il lavoro e le finanze.

GEMELLI: avete tanta voglia di vivere. Attenzione però a non perdervi in un bicchiere d’acqua.

BILANCIA: finalmente arriveranno i risultati sperati nel lavoro. Il vostro innato fascino vi tornerà molto utile.

Oroscopo della settimana fino al 6 settembre di Antonio Capitani: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Antonio Capitani su Vanity Fair ha poi svelato le sue previsioni sull'amore, sulla fortuna e sul lavoro sui restanti segni dello zodiaco

ACQUARIO: la vostra faccia tosta vi tornerà molto utile nei prossimi giorni. Siete un po’ troppo confusionari.

CANCRO: sentitevi liberi di sfoderare la vostra genialità. Probabilmente nei prossimi giorni verrete messi alla prova.

SCORPIONE: dovete riposarvi di più, onde evitare che vi stressiate troppo. Evitate di cercare appoggi dagli altri.

PESCI: allontanate le persone che cercheranno in tutti i modi di mettervi i bastoni tra le ruote. Cercate di riposare nei prossimi giorni.