Oroscopo settimana di Paolo Fox: previsioni da lunedì 8 a venerdì 12 agosto

Le stelle di Paolo Fox: ecco cosa dicono le previsioni astrologiche della prossima settimana

Anche dal numero di DiPiùTV uscito in edicola martedì scorso riprendiamo alcune indicazioni sull’oroscopo settimanale dell’astrologo de I Fatti Vostri, relative ai giorni compresi tra l’8 e il 12 agosto 2022, riportando informazioni relative all’amore e al lavoro.

ARIETE: il nuovo transito di Venere aiuterà le coppie; nel lavoro, anche se ci sono stati cambiamenti, si riuscirà ad ottenere il massimo;

TORO: nella vita amorosa non è il momento di pensare negativo; nel lavoro si è un po’ nervosi in questo periodo per via delle troppe spese;

GEMELLI: ora più che mai è importante ritagliarsi del tempo per i sentimenti; nel lavoro è il momento di fare le cose che più intrigano;

CANCRO: la vita affettiva lascia aperto qualche dubbio in questo periodo; per il lavoro, invece, la settimana sarà molto interessante.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimanali dal 6 al 12 agosto di altri quattro segni

Passiamo, ora, al secondo gruppo di segni, il cui zodiaco da lunedì a venerdì della prossima settimana dice quanto segue.

LEONE: sarà importante essere molto sinceri nella vita di coppia; nel lavoro in questo periodo fortunatamente non ci sono problemi;

VERGINE: è giunto il momento di ritrovare l’intimità; nel lavoro per fortuna sono sparite le difficoltà degli ultimi tempi;

BILANCIA: la fatica incombe su alcuni legami amorosi; nel lavoro è il momento di mettere in atto le proprie idee;

SCORPIONE: nella vita di coppia c’è tanto da dire; nel lavoro, invece, inizia una fase di recupero.

Come saranno i prossimi giorni secondo le previsioni di Paolo Fox per gli ultimi segni?

Concludiamo con i rimanenti segni dello zodiaco, il cui oroscopo settimanale lo riportiamo in questo terzo paragrafo, ricordando che l’astrologo nei giorni scorsi ha annunciato anche lo zodiaco di tutto agosto.

SAGITTARIO: grazie a Giove favorevole le coppie ufficiose diventeranno ufficiali; per il lavoro, invece, il periodo purtroppo è critico;

CAPRICORNO: in amore è necessario capire se il rapporto funziona ancora; nel lavoro ora si hanno in mente tanti progetti;

ACQUARIO: le coppie sono reduci da un periodo nel quale andare avanti è stato difficile; nella professione si ha voglia di fare cose nuove;

PESCI: per chi è separato, torna un po’ di serenità; nel lavoro, invece, ora più che mai c’è bisogno di stabilità.