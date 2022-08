Paola Di Benedetto lancia una frecciatina a Rkomi: “Parla l’ignoranza!”

Il noto rapper rompe il silenzio sul flirt avuto con l’ex gieffina: “Il gossip ti fa riflettere”

Non si è fatta attendere la dura replica di Paola Di Benedetto alle recenti dichiarazioni di Rkomi, con cui ha avuto un breve flirt. Il noto rapper in un’intervista concessa a Il Corriere della sera invitato a dire la sua sulle voci che riguardano la speaker radiofonica e Blanco, ha lanciato una chiara stoccata alla sua ex:

“Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”.

La replica della speaker radiofonica alle parole del suo ex: “L’intelligenza sorride in silenzio”

La breve frequentazione tra Rkomi e Paola Di Benedetto è giunta al termine, e stando al gossip lanciato da Dagospia il cantante Blanco avrebbe messo gli occhi sull’ex gieffina. Il rapper che sarà giudice di X Factor 2022 ai microfoni de Il Corriere della sera, ha fatto sapere di non essere a conoscenza dell’interesse che il vincitore di Sanremo 2022 avrebbe nei confronti della sua ex fidanzata: “Non so nulla”. Inoltre Mirko Manuele Martorana ha fatto sapere come deve essere la sua donna ideale: “Il mito della donna forte ce l’ho sempre avuto e nelle mie relazioni di amore o di amicizia cerco quel tipo di donna”. Nelle scorse ore non si è fatta attendere la replica della speaker radiofonica che nelle scorse settimane è stata attaccata da una ex pupa, poichè in un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram ha scritto:

“Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: “La dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio“”.

Scoppia il gossip tra il vincitore di Sanremo e Paola Di Benedetto: “Si sentirebbero in gran segreto”

Intanto si continua a parlare di una probabile conoscenza in corso tra la conduttrice e speaker e Blanco, visto che l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rotto il silenzio con queste parole: