Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: matrimonio in crisi? Post crea il dubbio

Sonia Bruganelli in crisi con il marito? Post smentisce un magazine e accende i rumors

In questa estate di coppie storiche che si lasciano, il classico esempio sono Ilary Blasi e Francesco Totti, ce n’è una che continua ad alimentare i dubbi ed i rumors. Si tratta di Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli da settimane al centro del gossip per una presunta crisi. Ad alimentarla, in realtà, non sono i giornali o i siti ma alcuni post dubbi e ambigui che pubblica sui suoi social l’opinionista del GF Vip, l’ultimo proprio in queste ore. Andando con ordine in questi giorni il magazine Vero ha dedicato un pezzo alla coppia rivelando come trascorrano le vacanze insieme spensierati e felici. Ebbene subito sui social è apparsa la replica della Bruganelli pronta a smentire.

Paolo Bonolis, matrimonio al capolinea? La moglie tuona: “Foto vecchie e montano un servizio”

Nel dettaglio Sonia Bruganelli è sbottata contro il servizio dedicato alla sua coppia dal settimanale su menzionato:

“Come spesso accade ci sono giornali che prendono foto vecchie e montano un servizio con stralci di post Instagram. Facile così!!!!”

Tale replica stizzita secondo alcuni si riferiva solo alle foto, al fatto che appunto abbia usato degli scatti vecchi per lanciare una notizia nuova. Secondo altri, invece, il post dell’imprenditrice, unito ad altri messaggi ambigui scritti sui social nei giorni e nelle settimane scorse, potrebbero significare che la storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, dopo più di 20 anni di amore e tre figli, sia giunta al capolinea.

Il conduttore e l’opinionista del GF Vip sono al centro del gossip: rumors sulla fine della relazione

Continuano dunque dopo post allarmanti e smentite le voci circa la possibile fine della relazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, qual è la verità? Nel frattempo entrambi si godono le vacanze insieme in attesa del loro rientro al lavoro. Il conduttore di Canale5 sarà nuovamente al timone di Avanti un altro, con al suo fianco Luca Laurenti e tutti i personaggi del monimondo, mentre l’imprenditrice sarà di nuovo, nonostante le iniziale smentite, a settembre sarà nuovamente tra gli opinionisti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini insieme ad Orietta Berti.