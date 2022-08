Paperissima Sprint, retroscena di Vittorio Brumotti: “Danni pazzeschi a…”

Il presentatore svela un curioso retroscena riguardante i suo cagnolini: “Hanno fatto danni pazzeschi”

Dopo dieci anni Vittorio Brumotti è ancora saldamente al comando di Paperissima Sprint, il programma più leggero e frizzante dell’estate. Il noto inviato di Striscia la notizia, per il quarto anno di fila è al timone con le ex veline Shaila e Mikaela e ogni sera regala divertimento e spensieratezza ai telespettatori di Canale Cinque con divertenti gag e sketch esilaranti che incollano davanti al piccolo schermo famiglie intere, grandi e piccoli. E alcuni momenti esilaranti sono stati concessi proprio dai cagnolini di casa Brumotti, che nel corso di una divertente intervista al settimanale Vero TV ha ammesso:

Patricio e Cecilia fanno dei danni pazzeschi a casa. Sono tremendi. E quando li sgridi nemmeno si sentono in colpa. Non so davvero come abbiano fatto a trovare dietro la tv la grotta da scavare

Vittorio Brumotti esalta le sue compagne a Paperissima Sprint: “Sono dei veri trattori”

Il padrone di casa di Paperissima Sprint ha poi preso la parola sulle compagne di viaggio Shaila e Mikaela. Vittorio Brumotti, nel corso di una intervista alla rivista Vero TV, ha speso parole importanti nei confronti delle due amiche ed ex veline del tg satirico Striscia la notizia: “Queste ragazze sono dei veri trattori, non si fermano mai. Evviva le nuove generazioni, anche perchè io ne faccio parte. Anche a 42 anni con la mia bici sono sempre in mezzo ai pischelli”. Il trio insieme all’immancabile Gabibbo è al timone di Paperissima Sprint nel pre serale di Canale Cinque da ben 4 anni.

L’inviato del tg satirico prepara il gran ritorno

Adesso è il momento di godersi Paperissima Sprint, ma dal prossimo settembre Vittorio Brumotti si godrà la quotidianità di Striscia la notizia, programma nel quale ormai è uno dei capisaldi. E ovviamente lo rivedremo ancora una volta nel tg satirico con grandi sorprese per i telespettatori, come confermato nei giorni scorsi, dove ha ammesso che regalerà grandi servizi: “Sono un inviato che rischia in prima persona con inchieste pericolose, con Striscia non ci si annoi mai” – ha ammesso il conduttore – .