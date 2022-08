Patrizia De Blanck: “Voleva ammazzarmi il cane” il suo racconto choc

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 22, 2022 , in Personaggi Tv

La nobildonna fa una clamorosa confessione: “Il diavolo voleva impossessarsi della mia anima”

Patrizia De Blanck ha rilasciato recentemente una lunga intervista al magazine Di Più. Ed in questa circostanza ha rivelato di aver avuto davvero una brutta esperienza in passato che l’ha fatta molto preoccupare. Di cosa si tratta? Ha confessato al settimanale di gossip che il diavolo pare abbia cercato di impossessarsi della sua anima:

“Una volta sentii una voce stentorea che mi chiamava. Ero convinta fosse Mino e invece proveniva dal piccolo Budda…Solo con il tempo capii che era il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima…”

Patrizia De Blanck ha temuto per la vita del suo cane: “Il diavolo mi ha minacciato”

La popolare nobildonna, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Di Più, ha anche dichiarato che un giorno il diavolo è arrivato a minacciarla, asserendo che avrebbe fatto del male al suo cane:

“Mi fece minacce esplicite: ‘SXe non cedi, se non ti sottometterai a me, il tuo cane farà una brutta fine, lo ammazzerò’…”

E purtroppo dopo questa presunta minaccia è accaduto qualcosa di brutto al cane: “In effetti giorni dopo il mio cane cadde da un’impalcatura e si sfracellò al suolo…” E proprio questo brutto incidente ha allarmato molto la mamma di Giada De Blanck, la quale non avrebbe problemi a ripartecipare al reality show.

Nobildonna fa una rivelazione: “Ho iniziato a combattere il diavolo”

Dopo questo brutto incidente al suo cane, Patrizia De Blanck ha rivelato al settimanale Di Più di aver iniziato a combattere contro il diavolo con la preghiera, onde evitare che succedesse qualcosa di brutto anche a lei stessa e a sua figlia:

“A quel punto iniziai a combattere il diavolo con la forza delle preghiere, con il sostegno di Dio…”

Queste sue preghiere l’hanno aiutata a scacciare questa forza demoniaca, che per diverso tempo le ha fatto perdere il sonno. Si ricorda inoltre che quest’ultima ha da sempre avuto un bel rapporto con la fede cattolica. Difatti è anche cresciuta dalle suore in Svizzera nel collegio di Sant’Anna a Lugano. Al GF Vip ha inoltre confessato di essere assai dispiaciuta di non aver mai avuto l’opportunità di conoscere il Papa.