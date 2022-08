Primo appuntamento nuova stagione, Flavio Montrucchio: “Ci saranno sorprese”

Scritto da Giulia Tolace , il Agosto 28, 2022 , in Programmi Tv

Flavio Montrucchio presenta le nuove puntate del programma di Real Time: “Le storie vi faranno battere il cuore”

Ci siamo, la nuova stagione televisiva è pronta a partire. E così anche Real Time dai primi di settembre inizierà in grande stile con le nuove stagioni dei programmi consolidati della rete per poi lasciare spazio anche alle novità. E tra i cavalli di battaglia di Real Time c’è sicuramente Primo appuntamento, lo storico format condotto da Flavio Montrucchio poi rivisitato con uno spin-off. La nuova edizione debutterà martedì 6 settembre e andrà in onda fino a dicembre. Poi tornerà dopo il periodo natalizio con nuove puntate fino a maggio. Intervistato dal settimanale Tele Sette Montrucchio dice:

“Ci saranno tante sorprese con storie che, vi assicuro, faranno battere il cuore dei telespettatori. Racconteremo come sempre l’amore in tutte le sue forme”.

Nessun cambiamento nella nuova edizione di Primo appuntamento: “Non stravolgeremo la sua formula”

Sarà l’uomo del martedì sera, Flavio Montrucchio, pronto a tenere compagnia al pubblico di Real Time praticamente per tutta la stagione televisiva. Ormai Flavio viene definito un vero e proprio Cupido e a lui il soprannome non dispiace. Durante l’intervista, infatti, ammette che questo ruolo lo fa sentire a suo agio. Al conduttore piacciono le persone che incontra, così come gli piace parlare di sentimenti e raccontare storie. Aiutare qualcuno a trovare l’anima gemella è la ciliegina sulla torta e negli anni il programma ha dato modo di dimostrare che il colpo di fulmine esiste. Intanto sulla nuova edizione Montrucchio spiega:

“Il programma piace e di questo ringrazio il pubblico. Quindi anche per questa prima tranche di puntate della nuova stagione non stravolgeremo la sua formula”.

Flavio Montrucchio incuriosisce il pubblico: “Ne vedrete delle belle”

Mentre si vocifera di una possibile 2° stagione di Primo appuntamento in crociera il conduttore scalda i motori per la nuova edizione del format originale.

“Come nella migliore tradizione di Primo appuntamento ne vedrete delle belle perché l’amore, quando arriva, regala grande gioia”

anticipa Montrucchio. E lui lo sa bene visto che l’amore con la conduttrice Alessia Mancini procede a gonfie vele. I due, sposati dal 2003, si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanze insieme ai loro due figli.