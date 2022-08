Rivelazione su Raoul Bova: “Ombre nella sua vita lavorativa? Difficile”

Platinette e il retroscena sulla vita dell’attore: cosa è emerso

Torna a prendere la parola Platinette nel corso della consueta rubrica sul settimanale Dipiù TV. Coruzzi in questa occasione ha messo Raoul Bova al centro del suo commento, dopo che l’attore nel corso della recente stagione televisiva ha ereditato il posto di Terence Hill nella fiction campione di ascolti, Don Matteo. Una vita, quella dell’artista romano, ricca di grandi soddisfazioni non solo a livello professionale, ma anche nella sezione privata. Tra le righe della rivista Platinette ha così parlato delle tante scelte di Bova, un attore poliedrico e capace più volte di rimettersi in gioco:

L’attore ha trovato il segreto di una lunga carriera e di una esistenza felice. Sempre bravo, a volte si prende scelte coraggiose e persino spiazzanti. E’ difficile trovare un’ombra nella sua vita professionale

ha scritto il noto volto televisivo commentando le decisioni lavorative del celebre artista.

Raoul Bova e la decisione coraggiosa: “Avrebbe fatto tremare le vene a tanti colleghi”

Prendere il posto insostituibile di Terence Hill in Don Matteo sarebbe stata una scelta difficile per chiunque. Non per Raoul Bova, e Platinette sul settimanale Dipiù TV ha esaltato il grande coraggio del marito di Rocio Munoz Morales, che ha accettato senza grossi tentennamenti di raccogliere il testimone di Girotti in Don Matteo: “Quando scelse di posare senza uno straccetto addosso per un calendario Raoul dimostrò di saper osare. E lo ha dimostrato anche subentrando a Terence Hill in Don Matteo, un ruolo che avrebbe fatto tremare le vene dei polsi a molti attori” – il commento di Mauro Coruzzi sulla rivista – .

Il commento sull’artista: “E’ uno che non si tira mai indietro”

Platinette ha poi proseguito, battendo ancora il chiodo sul gran coraggio di Bova, che è stato recentemente elogiato da un altro pezzo da 90 della tv italiana. Coruzzi ha così commentato le tante decisioni forti prese nell’arco di una carriera di gran successo da parte di Raoul: “Lo abbiamo verificato più volte nel corso della carriera, Raoul sa correre dei rischi ed è uno che non si tira mai indietro” – le parole dell’opinionista su Dipiù TV -.