Reazione a catena, colpo inaspettato! Lacrime sfiorate per le campionesse

Vittoria per le campionesse, le Pizze a Pezzi, nella puntata di Reazione a catena di oggi

Ferragosto trionfante, è il caso di dirlo, per le Pizze a Pezzi, ossia Daniela e le figlie Irene e Aurora, campionesse del programma condotto da Marco Liorni da ieri, quando hanno sconfitto clamorosamente i Batti Lei. Giocata un’ottima intesa vincente, nell’appuntamento odierno si sono aggiudicate di nuovo la possibilità di vincere una bella somma, accedendo al gioco finale, quello dell’ultima catena: e la fortuna è stata dalla loro parte, perchè la cifra in palio l’hanno portata a casa indovinando la parola corretta, chiudendo quindi la trasmissione tra applausi, abbracci e complimenti da parte di Marco Liorni.

Più di 13.000€ vinti dalle campionesse al gioco finale stasera a Reazione a catena

Era ‘CONGIUNZIONE’ la risposta giusta al gioco dell’ultima catena nella puntata di oggi, lunedì 15 agosto 2022, della trasmissione di Marco Liorni, parola che ha fruttato alle tre concorrenti genovesi, come suddetto madre e figlie, ben 13.375€, avendola individuata con successo partendo dal primo e dal terzo elemento a loro disposizione, rispettivamente ‘GIUNTA’ e ‘PURE’, con ‘CO_________E’ come base della parola. Ieri, invece, pur non avendo vinto, le campionesse hanno segnato un piccolo record…

Da parte di Marco Liorni per loro non solo complimenti ma anche una battuta: all’inizio del programma ha detto infatti “Salutiamo Stefano, il fratello che vi segue da casa, che si è ingelosito perchè voi siete qui e lui no”.

Marco Liorni e la battuta agli sfidanti: “Avete incontrato le responsabili dei casting”

Avversari delle Pizze a Pezzi stasera a Reazione a catena sono stati i Navigo a Vista, i quali hanno rivelato di aver scelto questo nome poiché, allenandosi per giocare in trasmissione, per loro è stato come navigare a vista: “Navigando a vista avete incontrato le responsabili dei nostri casting” ha commentato scherzosamente Marco Liorni, facendo inquadrare due signore sedute in prima fila, appunto le responsabili dei casting dei concorrenti di Reazione a catena, le quali hanno consigliato a tutti gli aspiranti partecipanti di allenarsi molto perchè il segreto è tutto lì.