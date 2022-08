Reazione a catena, altissima tensione: fuori i Batti Lei, poi l’incredibile…

Eliminati i Batti Lei: finita oggi l’esperienza a Reazione a catena per i campioni

E’ terminata dopo poche puntate l’esperienza di Giacomo, Edoardo e Jacopo nel programma del preserale estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni: nell’appuntamento di oggi, domenica 14 agosto, all’intesa vincente sono andati infatti molto male, fermandosi a soli 3 punti. A nulla è servito il tentativo disperato di risalire giocando il raddoppio, non andato a buon fine: neppure sul gong il concorrente incaricato di dare le risposte è riuscito a racimolare un ultimo punto, poiché gli altri due componenti della squadra non ce l’hanno fatta a formulare la domanda. Niente da fare, quindi: tra la delusione generale, sono stati costretti a lasciare la trasmissione, come si vede in alto, tra gli applausi del pubblico presente in studio e i saluti del padrone di casa Marco Liorni.

Le Pizze a Pezzi sono le nuove campionesse di Reazione a catena: sono mamma e figlie

Sono le Pizze a Pezzi le nuove campionesse del programma: trattasi di Daniela, Irene e Aurora, rispettivamente mamma e figlie. Provengono da Genova le concorrenti che stasera hanno scippato il titolo di campioni ai Batti Lei e, come svelato all’inizio della trasmissione, non sono solo due sorelle ma c’è anche un fratello, Stefano, che ha fatto il tifo per loro da casa.

Colpo incredibile al gioco finale: le Pizze a Pezzi hanno mantenuto intatto il montepremi

E al gioco dell’ultima catena è successo qualcosa di raro: le nuove campionesse sono infatti riuscite a mantenere intatto l’altissimo montepremi accumulato, ossia 110.000€, non avendo mai sbagliato nel percorso di scelta degli indizi. Tale montepremi è stato dimezzato solo all’ultimo step, per l’acquisto del terzo elemento, che si è scoperto essere ‘TAPPETO’. Basandosi anche sul primo elemento, ovvero ‘POCO’, partendo dalla base della parola, ‘CO_____O’, le concorrenti hanno dato ‘CONTO’ come risposta, ma la parola vincente si è rivelata essere un’altra, anche se simile, ossia ‘CONTATO’. Nulla di fatto, quindi, almeno per oggi per le nuove arrivate, a differenza degli avversari che ieri hanno stravinto in un finale da brivido.