Reazione a catena, incredule le campionesse: attimi d’ansia, poi di colpo…

Seconda vittoria per le Pizze a Pezzi, campionesse di Reazione a catena

Sembravano non credere alle loro orecchie Daniela, Irene e Aurora al termine della puntata andata in onda oggi, mercoledì 17 agosto 2022, del programma del preserale estivo di Rai1, quando il padrone di casa Marco Liorni ha annunciato loro di aver vinto: quella odierna è stata infatti la loro seconda vittoria, dopo il trionfo di lunedì. Preziosa è stata la parola ‘COMANDO’, che le tre concorrenti stasera sono subito riuscite ad indovinare partendo dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente ‘MOTORE’ e ‘TESTA’, e dalla base della parola che era ‘CO______O’. Attimi di ansia pochi secondi prima di scoprire di aver vinto: le Pizze a Pezzi hanno infatti ammesso di aver pensato anche ad un’altra parola, ma fortunatamente quella vincente si è scoperto essere proprio ‘COMANDO’.

Marco Liorni si complimenta con le campionesse per la vittoria di stasera: “Brave!”

Tra gli applausi del pubblico presente nello studio Rai della sede di viale Marconi a Napoli, che da anni ospita Reazione a catena, le campionesse in carica hanno ricevuto i complimenti da parte di Marco Liorni, che ha esclamato più volte: “Brave!”. Per loro, come si vede nella grafica della foto in alto, una cifra non altissima ma comunque importante, ossia poco più di 3.000€, che si aggiungono alla somma vinta l’altro ieri, quando per l’emozione hanno sfiorato le lacrime: nella puntata precedente, invece, hanno commesso uno scivolone a causa del quale hanno visto sfumare la vincita.

Avversarie delle campionesse questa sera sono state le Qui Dietro, che vivono… vicino lo studio Rai!

Per difendere il loro titolo di campionesse le Pizze a Pezzi, ossia mamma e figlie che, lo ricordiamo, vengono da Genova, nella puntata di oggi di Reazione a catena all’intesa vincente hanno sconfitto le Qui Dietro, ovvero due sorelle e la figlia di una di esse che hanno scelto di chiamarsi così perchè abitano a Napoli proprio dietro lo studio Rai dal quale va in onda il programma!