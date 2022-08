Reazione a catena, scivolone delle campionesse: Marco Liorni dispiaciuto

Batosta oggi per le Pizze a Pezzi dopo la vittoria di ieri: finita male la puntata

Non sono riuscite a bissare il successo della scorsa puntata di Reazione a catena le campionesse in carica, le Pizze a Pezzi, ossia mamma Daniela e le figlie Aurora e Irene, provenienti da Genova: nell’appuntamento di oggi, infatti, pur avendo trionfato alla grande battendo gli avversari al gioco dell’intesa vincente, all’ultima catena hanno commesso tanti errori, arrivando allo step conclusivo con una cifra molto bassa, poco più di 2.000€, poi dimezzata e ridotta a soli 1.110€ per via dell’acquisto del terzo elemento.

Marco Liorni dispiaciuto per la mancata vittoria delle campionesse di Reazione a catena

Come si vede nella foto in alto, il primo e il terzo elemento erano, rispettivamente, ‘PRESENTAZIONE’ e ‘PUNTO’, e partendo da ‘CO______A’ come base della parola, le tre concorrenti non sono riuscite ad individuare la risposta vincente, che si è rivelata essere ‘CONSEGNA’. La puntata è terminata quindi con un po’ di delusione, tra gli applausi del pubblico presente in studio che ha voluto comunque incoraggiarle, e il dispiacere di Marco Liorni. Ieri, invece, come abbiamo accennato nel primo paragrafo, le Pizze a Pezzi hanno stravinto, chiudendo perciò la puntata facendo i salti di gioia e sfiorando le lacrime per la commozione, mentre in un’altra delle precedenti puntate hanno segnato un colpo incredibile all’intesa vincente senza mai dimezzare il montepremi.

Le campionesse di Reazione a catena hanno difeso il loro titolo battendo i Tre Quinti

Avversari delle Pizze a Pezzi nella puntata di oggi, martedì 16 agosto 2022, del gioco che rinfresca la mente del preserale estivo di Rai1, sono stati i Tre Quinti, ossia un fratello e due sorelle che, come spiegato all’inizio del programma, hanno scelto questo nome per la loro squadra essendo tre di cinque fratelli: “Abbiamo altre due sorelle che ci seguono da casa” ha rivelato una delle concorrenti.