Rita Dalla Chiesa furiosa: “È una vergogna”, la verità sul no al GF Vip

La conduttrice ha deciso di non partecipare al Grande Fratello Vip per candidarsi in politica? Le sue parole

Nelle ultime settimane Rita Dalla Chiesa è finita al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Inizialmente perché si vociferava di una sua possibile partecipazione al reality di Canale5. Poi, invece, è arrivata la candidatura con Forza Italia per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. A questo punto secondo molti Rita avrebbe deciso di dire no al reality per dare priorità alla candidatura. Intervistata dal quotidiano Il Giornale però Rita spiega:

“È una vergogna che abbiano potuto associare una cosa seria come una candidatura in Parlamento a uno no che avevo detto ai primi di luglio ad Alfonso Signorini. È vergognoso questo alludere, sminuire, creare confusione”.

L’ex conduttrice di Forum, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha poi aggiunto che secondo lei se si fosse candidata con la sinistra questo non sarebbe successo.

Rita Dalla Chiesa dispiaciuta per il rinvio della fiction sul padre: “Non pensavo di creare scompiglio nei palinsesti”

C’è anche un altro argomento che ha creato non poco dispiacere in Rita, ovvero lo spostamento della fiction Il Nostro Generale dedicata proprio al papà dell’ex conduttrice. Si tratta ovviamente solo di un rinvio e non di una cancellazione ma i primi di settembre ricorreranno i 40 anni dall’attentato e in molti speravano di poter rivivere e omaggiare le vittime con la nuova fiction. A tal proposito Rita, seppur consapevole delle regole precise della Vigilanza, non aveva messo in conto questo stravolgimento.

“Mi dispiace perché non pensavo di creare scompiglio nei palinsesti”

conclude.

La nuova fiction promossa dalla figlia del Generale: “Mi è piaciuta molto”

Dunque dopo la convocazione di Silvio Berlusconi la fiction inizialmente prevista per i primi di settembre slitterà a dopo le elezioni. Intanto Rita Dalla Chiesa racconta di aver contribuito alla sua realizzazione incontrando Sergio Castellitto che interpreta il padre e Teresa Saponangelo che ha il ruolo della madre.

“Ho visto le prime due puntate e mi è piaciuta molto”

confessa Rita. Quest’ultima aggiunge di aver ritrovato i propri genitori nell’interpretazione dei due attori con i quali ha passato un pomeriggio e una mattina.