Rita Dalla Chiesa convocata da Silvio Berlusconi: salta il Grande Fratello Vip

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 22, 2022 , in Grande Fratello

Silvio Berlusconi chiama la popolare conduttrice: sarà candidata per Forza Italia

Novità decisamente rilevanti per la popolare conduttrice Rita Dalla Chiesa. Difatti quest’ultima pare che potrebbe ben presto accantonare la Tv per buttarsi a capofitto nella politica. A lanciare l’indiscrezione è stato il quotidiano La Repubblica, come riportato dalla pagina twitter Ultimora.net POLITICS:

“Repubblica: Forza Italia candiderà l’ex conduttrice Rita Dalla Chiesa in Puglia, dove avrà un collegio uninominale blindato…”

Pare che la conduttrice sarà anche capolista in Liguria, al proporzionale. Insomma se questi rumor venissero confermati sembra che nel prossimo parlamento potrebbe esserci anche la popolare conduttrice, che per anni è stata al timone del programma cult Forum.

Grande Fratello Vip anticipazioni: salta la partecipazione della popolare conduttrice

Ovviamente se davvero Rita Dalla Chiesa verrà candidata tra le fila di Forza Italia è evidente che la sua partecipazione alla prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini salterà. Difatti per i pochi che non lo sapessero quest’ultima è stata molto vicina a partecipare al reality, come ha rivelato lei stessa tempo fa a Fanpage.it:

“Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte…”

Tuttavia pare che la conduttrice, la quale ha fatto una confessione intima, abbia preferito mettere da parte la Tv e lanciarsi in una nuova avventura. Riuscirà la presentatrice ad entrare nel parlamento? Chissà, intanto si segnala che quest’ultima al momento non ha proferito parola su tutta questa faccenda.

Rita Dalla Chiesa sul GF Vip ha rivelato: “E’ sbagliato demonizzare”

Su Fanpage.it la popolare conduttrice, parlando del popolare reality show condotto da Alfonso Signorini, ha anche rivelato di credere sia inutili demonizzare programmi di questo genere: “Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato…” Su questi reality la presentatrice ha anche confessato che per chi fa il suo lavoro pensa sia giusto prendere in seria considerazione di parteciparci: “Si tratta sempre di mettere a confronto vite diverse e storie diverse…” Si segnala che nel cast della prossima edizione del GF Vip potrebbero esserci Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Pamela Prati, Gegia ed Elenoire Ferruzzi.