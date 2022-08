Il Nostro Generale, salta la fiction di Rai1 con Sergio Castellitto: il motivo

La serie tv con Sergio Castellitto è stata rinviata: andrà in onda dopo le elezioni

Doveva essere una delle prime fiction di Rai1 a partire nella nuova stagione tv in onda da settembre. Precisamente la data prevista, e già in linea di massima annunciata, era quella di domenica 11 settembre. Invece, stando a quanto annunciato da DavideMaggio.it, la fiction Il Nostro Generale è stata rinviata a causa delle elezioni politiche del 25 settembre. Il motivo risiederebbe nella discesa in campo con Forza Italia di Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa la cui storia verrà proprio raccontata nella nuova serie tv di Rai1. La Rai ha dunque ritenuto opportuno posticipare la messa in onda della fiction a dopo le elezioni politiche. Intanto sabato 3 settembre andrà in onda la replica della vecchia versione della miniserie Il Generale Dalla Chiesa con Giancarlo Giannini.

Quando inizia la fiction Il Nostro Generale? Ipotesi data e altri cambi di palinsesto

Con l’entrata in politica di Rita Dalla Chiesa cambia anche parte dunque del palinsesto televisivo di Rai1. Ad aprire la stagione delle fiction Rai non sarà dunque l’attesissima serie con Sergio Castellitto ma probabilmente una tra le altre serie annunciate, come Mina Settembre 2. Intanto, sempre grazie a DavideMaggio.it, apprendiamo che la fiction sul Generale morto per mano della mafia andrà in onda sempre in autunno, probabilmente se ne parlerà i primi di ottobre. Ma questo non sarà l’unico cambiamento per quanto riguarda le fiction. Infatti anche i nuovi episodi di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2 sono stati rinviati, rispetto alla data prevista del 22 settembre, a causa della puntata di Porta a porta dedicata al confronto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni.

Cast e curiosità della fiction con Sergio Castellitto

Nella nuova fiction Il Nostro Generale si ripercorrerà la storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa a cui presterà il volto Sergio Castellitto. Le puntate previste sono quattro. Nel cast di attori il pubblico di Rai1, come volti conosciuti grazie ad altre serie tv, ritroverà anche Teresa Saponangelo (Vivi e lascia vivere), Antonio Folletto (I Bastardi di Pizzofalcone, A casa tutti bene), Camilla Semino Favro (Vostro Onore), Andrea Di Maria (Gomorra). Le riprese della serie si sono svolte tra Palermo, Roma e Torino.