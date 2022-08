Robert Pistillo, spopola l’influencer e youtuber artista: “Ora sogno la TV”

Giovanissimo, Tom Robert Pistillo è uno degli influencer più popolari, seguitissimo ogni giorno da centinaia di migliaia di followers sul suo profilo instagram ma anche su youtube. Appassionato di fitness, ha lanciato un brand d’abbigliamento. Una carriera in ascesa la sua, che potrebbe aprirgli le porte, in futuro, della televisione: tra i sogni nel cassetto, come ci ha raccontato in un’intervista esclusiva che ha rilasciato a noi de LaNostraTV, c’è infatti anche quello di fare l’attore. Di seguito la nostra chiacchierata con lui.

Com’è nata la tua passione per i social? Ti aspettavi di diventare in poco tempo un influencer così seguito?

“Beh fin da adolescente ero molto appassionato del mondo online, in particolare seguivo influencer come Dwayne Johnson e Cristiano Ronaldo, e da loro presi molto spunto sia come disciplina che passione per il fitness… beh il mio successo lo devo anche ai miei followers che mi hanno sempre consigliato di non arrendersi mai”.

Influencer ma anche youtuber…



“Si, attualmente possiedo un mio canale di YouTube, che parla di Vlog in cui esploro alcune luoghi belli e strappo un sorriso alle persone”.

Dai social… alla televisione? Se si presentasse l’occasione giusta per approdare nel piccolo schermo, cosa ti piacerebbe fare?



“Beh attualmente ho fatto vari provini per dei casting a Roma, ma si certo accetterei subito di approdare in TV sia come attore che altro”.

Che rapporto hai con i tuoi followers? Essere un modello di riferimento, come Chiara Ferragni, per così tante persone, è bella una responsabilità…



“Si ovviamente, bisogna sempre ascoltare per imparare nuove cose da persone diverse cioè miei seguaci, che mi consigliano come apparire al meglio”.

Come sei, invece, nel privato?

“Un ragazzo solare e simpatico con molti obbiettivi da realizzarsi”.