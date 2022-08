Roberta Capua esterrefatta ad Estate in diretta: “Immagini molto forti”

Estate in diretta, la conduttrice sconvolta per il mal tempo: “Immagini molto forti”

Nella puntata di oggi, mercoledì 17 agosto del talk pomeridiano di Rai1 come sempre i due conduttori hanno tenuto compagnia ai telespettatori spaziando dall’attualità alla cronaca fino ad arrivare ad argomenti più leggeri di gossip. E tra gli argomenti di attualità Gianluca Semprini ha mostrato le foto ed i video del mal tempo che si è abbattuto soprattutto in Liguria, Lazio ma anche al Sud come nel Salento dove ci sono state delle vere e proprie tronbe d’aria e nella provincia di Messina. E guardando tali scatti Roberta Capua ha commentato esterrefatta:

“Sono immagini molto forti.”

Subito dopo i due conduttori con l’aiuto di un esperto in studio hanno spiegato anche che i cambiamenti climatici sono la principale causa di queste tragedie.

Roberta Capua senza parole per il giovane aggredito a Crotone: “Condizioni molto gravi”

Dopo l’ampio spazio dedicato al mal tempo, i due conduttori di Estate in diretta si sono spostati sulla cronaca tornando su una tragedia avvenuta a Crotone dove il giovane Davide Ferrerio è stato ridotto in fin di vita, picchiato selvaggiamente senza, al momento, alcuna motivazione se non quella forse di uno sguardo di troppo ad una ragazza. La conduttrice campana, già ieri sconvolta per la vicenda, ribadendo le parole dell’inviata circa le condizioni ancora molto gravi del giovane che è tutt’ora attaccato alle macchine è rimasta senza parole. In molti invece, stando alle dichiarazioni dell’inviata, hanno rotto il muro di omertà e sono andati a denunciare ciò che hanno visto alle forze dell’ordine.

Estate in diretta, ospite ricorda Maradona: “È per lui che ho fatto Ballando”

Nella puntata di oggi del talk di Roberta Capua e Gianluca Semprini, infine, è stata ospite l’attrice ed imitatrice Francesca Reggiani che ha concesso un’intervista ai padroni di casa in cui ha ripercorso la sua carriera tra cui anche la sua partecipazione alla prima edizione di Ballando con le stelle. All’epoca lo show di Milly Carlucci era molto diverso dalle nuove edizioni, con una giuria diversa e solo 6 coppie in gara. L’attrice ha fatto un rivelazione curiosa: “Ho accettato non solo perché ho sempre amato il varietà del sabato sera ma anche perché tra i concorrenti c’era Maradona.” Il celebre calciatore scomparso, infatti, non stato ospite per una sola puntata ma bensì ha partecipato come concorrente.