Roberta Morise torna sull’Isola dei famosi: “Mi hanno eliminata perché…”

La conduttrice ricorda l’esperienza nel reality: “Ecco perché sono stata eliminata”

Mentre prosegue il successo di Camper su Rai1, Roberta Morise riapre la scatola dei ricordi e torna a parlare dell’Isola dei famosi. La bellissima conduttrice calabrese ha rilasciato una intervista al settimanale Intimità, dove ha parlato della recente avventura nel reality di Canale Cinque. In fondo, nonostante la parentesi sia stata brevissima, la nuova vita professionale di Roberta deve qualcosa proprio grazie alla partecipazione all’Isola. Parlando al giornale la conduttrice ed ex volto de L’Eredità ha svelato quelli che secondo lei sono stati i motivi della sua esclusione dall’Isola dei famosi:

Un po’ mi è dispiaciuto essere stata eliminata così presto perché poteva essere un’esperienza di vita molto forte, mi stavo divertendo e a me non mancava sinceramente nulla, nonostante le giornate fossero senza alcun comfort. Credo di essere stata fin troppo genuina e questo non paga in un reality, paga nella vita ma non in tv

le parole della presentatrice.

Roberta Morise racconta il ritorno sul piccolo schermo: “Sono grata a coloro che hanno creduto in me”

Intervistata dal settimanale Intimità, la showgirl è poi passata a descrivere l’esperienza al timone di Camper su Rai1, dove sta vivendo una grande avventura insieme al compagno di viaggio Tinto. Così tra le righe della rivista Roberta Morise ha espresso tutta la propria gratitudine per l’occasione ricevuta: “Sono grata a coloro che hanno creduto in me, mi piace quello che faccio e lo faccio con la massima serietà. Lavorare con Tinto è una bella esperienza, per me è come un fratello maggiore” – ha confessato l’ex naufraga e showgirl a Intimità – .

Nuovi progetti per il futuro? La verità della presentatrice

Il momento che sta vivendo Roberta Morise è talmente positivo che non è il momento di guardare ad altro. La conduttrice, che in una recente puntata di Camper si è lasciata andare a un ricordo commosso, ha scoperto le carte sul futuro: “Caratterialmente vivo alla giornata e non sono una che ama fare progetti perché mi pare poi di non apprezzare il presente” – le parole del volto femminile di Camper a Intimità – .