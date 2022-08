Sabrina Ferilli, critica a Vanessa Incontrada: “Da donna matura deve capire”

Il rimprovero della nota attrice alla collega: “Basta! Storie che non hanno più senso”

La recente copertina di Vanity Fair che vede protagonista Vanessa Incontrada non è piaciuta a Sabrina Ferilli, dato che ha espresso il suo parere sui social. In particolare quest’ultima ha fatto capire di non aver gradito per niente il messaggio del body positivity lanciato dalla nota rivista, e pur avendo precisato di non avercela contro l’attrice le ha fatto un rimprovero oltre a sottolineare che meritatamente lavora tanto:

“E’ che a un certo punto da donna matura deve capire che ste storie non hanno più senso. E magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo! Dai su! Ma basta!“.

Sabrina Ferilli perde la pazienza sui social a causa di una copertina: “Corto circuito insopportabile!”

Non si è fatta attendere la reazione di Sabrina Ferilli, dopo che la sua collega Vanessa Incontrada che diverse volte ha ricevuto critiche sul suo aspetto fisico è stata ritratta nuovamente sulla copertina di Vanity Fair. La nota 58enne romana è sbottata sui social manifestando il suo dissenso sulla scelta di fare una copertina simile: “Critico questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta ad un corto circuito insopportabile!”. Riferendosi alla collega ha aggiunto: “Probabilmente s’è rotta le ball* pure lei di essere messa in mezzo a sta storia che non ha più senso! Dura da secoli”.

Non è la prima volta che la giudice di Tu si que vales dice la sua su una fotografia della collega, visto che lo scorso giugno quando ci fu la polemica per le foto pubblicate dal settimanale Nuovo aveva detto: “Ti posterei quello che hanno pubblicato su di me! E che didascalia sotto. Poi noi che siamo esposte su tante cose, ti lascio immaginare che occhi obiettivi abbiamo di fronte! Ma ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato queste cose nell’ambito del faceto. Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica”.

Vanessa Incontrada in un momento di riflessione: “Mi sta aiutando a capire cosa voglio dal mio futuro”

Intanto la copertina sul Vanity Fair che vede ritratta l’attrice spagnola e risalta la filosofia body positivity, è accompagnata dalla scritta: “Sei bellissima”, che sembra essere un’ispirazione al coro che c’è stato a Piazza Pebliscito a Napoli in onore della stessa. A proposito di ciò il sottotitolo è: “Glielo gridano nelle piazze d’Italia, alla faccia delle critiche. Lei guarda avanti e racconta solo a noi l’amore che finisce e quello che resta. E la libertà di inventarsi il futuro: ognuno come gli va”. Sull’ultimo numero nel magazine, la 43enne ha parlato del suo compagno storico: