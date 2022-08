Sangiovanni e il difficile momento vissuto: “Ferito e imbarazzato”

Scritto da Simona Tranquilli , il Agosto 11, 2022 , in Musica

“Mi sono sentito ferito e imbarazzato, ho chiesto aiuto”, la confessione del cantante di Amici

Ha vissuto due anni da sogno Sangiovanni secondo classificato nella penultima edizione del talent di Canale5, che gli ha aperto le porte del Festival di Sanremo e l’ha lanciato nel panorama musicale italiano con 21 dischi di platino e 5 dischi d’oro. L’artista non ha nascosto però che il successo, se da un lato gli ha regalato la popolarità, ha finito anche per scatenare gli haters. E proprio parlando delle feroci critiche ricevute ha ammesso:

“Mi sono sentito ferito e imbarazzato. La cosa destabilizza, ti interroghi sul perchè le persone riversino sugli altri il loro disagio”.

Ha raccontato che la sua prima reazione è stata quella di fermarsi e chiudersi in se stesso e ha capito che erano tornate le ansie e le paranoia che la musica faceva svanire, ma questa volta “la soluzione era diventata il problema”. Il cantautore ha ammesso poi di aver voluto guardare in faccia la sofferenza e ha chiesto aiuto, andando in terapia.



Sangiovanni e l’amore per Giulia Stabile: “Mi è vicina in ogni tappa importante”

Ad aiutare il cantante nato nella scuola di Amici a risalire sono stati gli affetti e la fidanzata, conosciuta proprio all’interno del talent di Canale5, con la quale vive un’amore che sembra essere decisamente solido e a prova di tentazioni. “Mi è vicina in ogni tappa importante” ha raccontato l’artista che ha svelato cosa le ha detto la compagna prima di salire sul palco dell’Ariston: “Mi ha invitato a divertirmi, essere me stesso e spaccare”. A Sanremo per sentire la fidanzata più vicina ha deciso di indossare una collanina con il suo nome.

“Sogno un futuro di condivisione”, il desiderio svelato dal noto cantante

Nel suo futuro Sangiovanni vede “una casa con un giardino spazioso” per vivere con i suoi affetti e i cani. Un sogno semplice al quale ha aggiunto poi il desiderio di “un futuro di condivisione” perchè “nulla rende più forti che procedere uniti nella stessa direzione”. E forse quella strada la percorrerà mano nella mano a Giulia Stabile con la quale sono in cantiere grandi progetti.