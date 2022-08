Giulia Stabile e Sangiovanni, grandi progetti di coppia in arrivo: parla lei

La ballerina sogna di mettere su famiglia con Sangiovanni

L’amore tra Giulia Stabile e il cantante procede a gonfie vele a circa due anni dal loro primo bacio. Come ricorda il settimanale Di Più Tv in una recente intervista su TPI la ballerina aveva espresso la voglia di fare grandi progetti e passi in avanti con Sangiovanni.

“E’ la persona con la quale vorrei avere una famiglia. Non vedo l’ora di averne una mia, magari non subito, certo, ma è nei miei progetti”

aveva detto Giulia. La ballerina tuttavia sa quanto al momento sia difficile anche soltanto ipotizzare una convivenza con il cantante. Quest’ultimo è infatti sempre in giro con tour ed eventi legati alla musica mentre lei lavora a Roma nei programmi di Maria De Filippi.

Giulia Stabile e il peso della lontananza dal cantante: “Vedersi è sempre più complicato”

Se da una parte, dunque, la ballerina sogna di avere una famiglia con Sangiovanni, che viene elogiato proprio da lei, dall’altra Giulia ammette le tante difficoltà che ci sono tra i due. L’amore non manca e dunque tutto riesce a risolversi ma il problema principale è la lontananza.

“Vedersi è sempre più complicato”

spiega la ballerina. Per adesso i due si stanno godendo l’estate con lei che, essendo più libera dal lavoro, può seguirlo ai concerti. Ma l’estate sta per volgere al termine e i due dovranno ricominciare a fare su e giù: riusciranno a mettere radici stabili nella stessa città?

Tutti i nuovi progetti di Giulia Stabile tra conferme e novità

Non soltanto per la ballerina l’amore procede a gonfie vele, grazie alla storia con Sangiovanni, ma anche il lavoro va alla grande. Giulia tornerà come ballerina professionista ad Amici e anche come volto di Tu si que vales (di cui sono già iniziate le registrazioni). Ma non finisce qui perché la ballerina è pronta a debuttare anche nel mondo delle serie tv. Infatti Giulia farà parte del cast di Giving Back Generation, una serie sulla salute mentale che andrà in onda da settembre su Amazon Prime Video. La ballerina qui racconterà la sua esperienza vissuta come vittima di bullismo.