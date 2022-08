Sei Sorelle come finisce: anticipazioni sulla trama delle ultime puntate

Anticipazioni puntate finali della soap spagnola: come finisce su Rai1

Dalle anticipazioni sulle ultime puntate si scopre come finisce Sei Sorelle, venerdì 2 settembre, anche se, sottolineiamo, le restanti puntata della soap spagnola verranno trasmesse ogni giovedì in prima serata su Rai Premium. Gli spoiler sul finale svelano che mancheranno dei clamorosi colpi di scena e ci sarà un tragica e crudele situazione nella fabbrica di tessuti delle Silva. Infatti, nel dettaglio l’epidemia di vaiolo si diffonderà rapidamente ed in quarantena ci saranno anche le protagoniste perché Francisca si è contagiata. In fabbrica, inoltre, la situazione sarà gravissima con Benjamin ammalato e la produzione completamente arrestata. Blanca, già guarita dal vaiolo, si proporrà come infermiera per aiutare Cristobal. Antonia, invece, racconterà a German di aver visto Carolina in fila al dispensario per farsi vaccinare.

Sei Sorelle, spoiler prossime puntate: Julio ucciderà Marina

La soap spagnola ambientata nei primi anni del secolo scorso sparirà dal palinsesto di Rai1. L’addio è improvviso perché la fine, inizialmente, era fissata per lunedì 12 settembre invece si è deciso di anticipare il ritorno de Il paradiso delle signore con le repliche della scorsa stagione. Tuttavia, i tanti affezionati fan della soap potranno seguire le nuova puntate su Rai Premium e le anticipazioni svelano che se ne vedranno delle belle per Adela, Blanca, Francisca, Diana, Celia ed Elisa e non solo per loro. Gli spoiler, infatti, svelano che ci sarà una morte inaspettata e crudele: quella di Marina. Candida pagherà Julio perché tolga la vita alla sua acerrima nemica. Lui accetterà per vendicarsi di Marina come aspettava di fare da tempo. In cambio avrà anche protezione da parte di Candida. Julio, quindi, si presenterà da Marina e le farà immediatamente capire quello che sta per succedere. Inaspettatamente, la donna preparata all’evento andrà incontro al suo destino.

Spoiler nuove puntate della soap spagnola: cosa succederà alle Silva

Infine, le anticipazioni sulle prossime puntate di Sei Sorelle svelano soprattutto cosa succederà alle sorelle Silva. Celia dimenticherà Petra innamorandosi di un’altra donna, Elisa addirittura arriverà a pensare al suicidio. Blanca sarà sempre più vicina a Cristobal ma per i due non mancheranno ostacoli e problemi con il giovane medico che finirà addirittura in carcere! E poi Francisca che troverà l’uomo della sua vita con il quale vorrà allargare la famiglia mentre Diana avrà al suo fianco Salvador.