Silvano Michetti torna a parlare della bestemmia a L’Isola: “Mai detto…”

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 17, 2022 , in Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, l’ex naufrago rompe il silenzio sulla bestemmia: “Non l’ho mai detta”

Silvano Michetti è stato l’unico concorrente dell’ultima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi ad essere stato espulso. Il motivo? A quest’ultimo gli è sfuggito una bestemmia subito dopo il suo approdo in Honduras. Oggi l’ex naufrago è tornato a parlare di questa intricata faccenda in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000. In questa occasione ha subito precisato di aver fatto ascoltare la registrazione ad un perito fonetico del Tribunale di Roma, il quale dopo attente valutazioni ha dichiarato che questa sua uscita blasfema non ci sarebbe mai stata:

“Secondo l’esperto l’espressione blasfema non c’era, ma io ho voluto ugualmente scusarmi con chiunque si sia sentito offeso e sia per Nick sia per il resto del gruppo abbiamo deciso di chiuderla così…”

Silvano Michetti sulla sua presunta bestemmia chiarisce: “Non mi ha danneggiato”

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000, ha poi voluto precisare che questo episodio non l’ha danneggiato per nulla, anzi:

“Il mio ‘record’ personale di permanenza sull’Isola mi ha regalato nuova popolarità, in proporzione forse anche maggiore di chi è rimasto più tempo di me nel reality…”

Insomma questo episodio pare non gli abbia creato nessun problema, anzi. Su questo episodio l’ex naufrago del reality, la cui prossima edizione pare avrà diverse novità, ha anche voluto rivelare ai lettori del magazine di non ricordare molto, anche perchè è avvenuto subito dopo aver nuotato per un bel po’ nell’oceano prima di arrivare a riva: “Mi hanno detto quello che era successo solo quando sono venuti a prendermi con la barca…”

L’Isola, l’ex naufrago espulso lo ammette per la prima volta: “Sono stato contento di andar via”

Il membro dei Cugini di Campagna ha poi confessato a Novella 2000 che comunque è stato contento nel momento in cui gli hanno comunicato di essere stato espulso dal reality show condotto da Ilary Blasi, anche perchè ha subito capito di non essere adatto per affrontare un’avventura del genere:

“I pochi giorni che ho trascorso in Honduras sono stati impossibili: faticavo a respirare, e pescando con Nick tra gli scogli mi sono fatto male subito…”

Silvano Michetti ha poi ricordato a tutti di aver già partecipato in passato ad un altro reality, La Fattoria, ma la situazione era molto più semplice: “Il clima era più asciutto, meno soffocante dell’umidità che ho provato in Honduras, e poi si riusciva a mangiucchiare qualcosa…”