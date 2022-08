Isola dei Famosi 2023, lotta tra due ex naufraghi! Chi sarà l’inviato?

Nuova edizione reality Canale5, cambiamenti in vista nel cast: news su opinionisti e inviato

Si è conclusa da poco più di un mese l’ultima edizione dell’Isola targata Ilary Blasi. Il reality ha tenuto compagnia al pubblico di Canale5 fino a giugno, prolungando per la prima volta la sua durata e portando al trionfo dell’attore romano Nicolas Vaporidis. A poche settimane dalla fine del programma la macchina organizzativa per la prossima edizione si è già messa in moto e a quanto pare non mancheranno i cambiamenti. Proprio così! Se la presenza dell’ex di Francesco Totti al timone della trasmissione è una certezza, così come Vladimir Luxuria in veste di opinionista, Nicola Savino molto probabilmente non farà parte del cast. Il conduttore, passato a Tv8, avrebbe in serbo altri progetti per la prossima stagione televisiva che non lo vedrà più al timone di Back to school (passato a Federica Panicucci). Al suo posto dovrebbe esserci Alvin, che lascerà il posto da inviato a un ex naufrago, stando a quanto riportato sull’ultimo numero della rivista Chi.



Isola dei Famosi nuova edizione: spuntano due nomi per il ruolo di inviato

Se Alvin dovesse essere confermato come opinionista della nuova edizione del reality, il posto da inviato resterebbe vacante. Stando al gossip lanciato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini la mansione sarebbe contesa da due ex naufraghi: “Per il ruolo da inviato è lotta tra Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione, ed Edoardo Tavassi, semifinalista”. Proprio così, l’attore romano e il fratello di Guendalina sarebbero al momento in lizza per il posto da inviato. Chi sarà tra i due a partire per l’Honduras la prossima primavera?

Edoardo Tavassi in vantaggio su Nicolas Vaporidis: sarà suo il posto da inviato all’Isola dei Famosi 2023?

Stando a quanto riportato sulla nota rivista sembrerebbe però che ad avere qualche chance in più di salpare per l’Honduras sia proprio il fratello di Guendalina, che potrebbe presto convolare a nozze. A quanto pare infatti sarebbe più probabile la sua partecipazione in veste da inviato del reality. Ovviamente al momento si tratta di ipotesi, nessuna notizia ufficiale e il condizionale è d’obbligo. Bisognerà attendere i prossimi mesi per scoprire che affiancherà Ilary Blasi nella nuova edizione del programma di Canale5.