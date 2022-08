Simona Branchetti e il futuro in Tv dopo Morning News: “Si mormora che…”

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 17, 2022 , in Personaggi Tv

Mauro Coruzzi sulla conduttrice di Morning News confessa: “Si mormora che potrebbe essere pronta per nuovi obiettivi”

Platinette ha una sua rubrica sul magazine Di Più Tv in cui esprime la sua opinione sulla Televisione e sui protagonisti del piccolo schermo. Nel recente numero del settimanale ha posto le sue attenzioni su Simona Branchetti, visto il grande successo che sta ottenendo alla guida del programma mattutino estivo di Canale 5. In questa occasione ha voluto rivelare ai numerosi lettori un piccolo retroscena sulla giornalista. Di cosa si tratta? Pare che il futuro televisivo di quest’ultima sia più che roseo:

“Si mormora potrebbe essere pronta per nuovi obiettivi, magari anche per un programma in prima serata…”

Sarà vero?

Morning News, la giornalista convince Platinette: “E’ assai brava”

Successivamente Mauro Coruzzi, sempre in questo suo lungo intervento in un recente numero del magazine Di Più Tv, ha anche colto la palla al balzo per fare i più sinceri complimenti a Simona Branchetti, visto che ha dimostrato estrema disinvoltura nel passare da un argomento all’altro nel programma Tv mattutino di Canale 5:

“E’ assai brava, la giornalista e conduttrice romagnola, a dettare i tempi e i modi del programma e, allo stesso tempo, a ‘rapire’ l’attenzione del telespettatore…”

E in effetti questo modo di condurre della giornalista, la quale è sempre al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, è apprezzato tantissimo anche dai numerosi spettatori, rimasti orfani della coppia composta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, che tornerà a partire dal 5 settembre con Mattino Cinque.

Simona Branchetti e il suo programma Tv mattutino: “Sintesi tra informazione ed intrattenimento”

Platinette ha poi concluso il suo intervento sul recente numero del settimanale Di Più Tv non facendo mistero di gradire fortemente Morning News perchè oltre ad informare il pubblico a casa sono riusciti a fare intrattenimento, anche e soprattutto per merito della padrona di casa:

“E’ una bella sintesi tra informazione ed intrattenimento e al centro di tutto c’è sempre la Branchetti, che sa tenere saldo il timone…”

E chissà se davvero Mediaset le potrebbe affidare ben presto un programma tutto suo in prima serata.